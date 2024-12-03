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Posted 3 декабря, 12:46

Published 3 декабря, 12:46

Modified 3 декабря, 12:48

Updated 3 декабря, 12:48

Сразу две тройни родились на прошедшей неделе в областном перинатальном центре

Сразу две тройни родились на прошедшей неделе в областном перинатальном центре

3 декабря 2024, 12:46
Фото: donland.ru. Сразу две тройни родились на прошедшей неделе в областном перинатальном центре
На минувшей неделе в региональном перинатальном центре появились на свет сразу две тройни. Первую родила жительница Аксайского района. Теперь помимо старшей дочери их семья пополнилась на три мальчика. Малыши весом 1790, 2350 и 2270 граммов родились здоровыми и вовремя.

Вторая семья также приросла на три человека. Теперь у них есть две девочки и один мальчик — по 1250, 1480 и 1900 граммов. Как пояснил главный врач областного перинатального центра Максим Уманский, дети появились на свет раньше срока.

— Это родоразрешение было экстренным, и дети появились на свет раньше срока. На сегодняшний день их здоровье не вызывает опасений, — добавил Максим Уманский.

В настоящее время все шесть детей находятся под круглосуточным наблюдением детских докторов центра. Малыши набирают вес и вместе с мамами готовятся к выписке.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области Елены Тепляковой, рождение тройни — это всегда тройная ответственность и нагрузка как для мамы, так и докторов.

— Для областного перинатального центра это 67-я и 68-я тройни, появившиеся на свет в его стенах, — подчеркнула Елена Теплякова.

Добавим, что за время работы областного перинатального центра здесь родились 68 троен и четыре тысячи двоен.

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