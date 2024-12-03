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Posted 3 декабря, 18:28

Published 3 декабря, 18:28

Modified 3 декабря, 18:30

Updated 3 декабря, 18:30

Какая погода будет на Новый год в Ростове-на-Дону

Стало известно, какая погода будет на Новый год в Ростовской области

3 декабря 2024, 18:28
Фото: 1MI. Какая погода будет на Новый год в Ростове-на-Дону

Плюсовая температура ожидается в Ростове-на-Дону на Новый год

Стало известно, какую погоду ждать на Новый год в Ростове. Актуальный прогноз опубликован на сайте «Яндекс.Погода».

После проливных дождей в конце декабря ожидается солнечная погода: до +6 градусов по области. Во вторник, 31 декабря, столбик термометра немного опустится. В донской столице будет около +5 градусов днем и до +7 — ночью. А к утру похолодает до нуля, а солнце спрячется за тучи. Ночью прогнозируют около +2 градусов.

Аналогичная ситуация будет на юге региона: в Сальском, Песчанокопском районах. Там в канун праздника обещают около -1…+3 градусов, а в первый день 2025 года — до +4…+6. Немного прохладнее погода ожидается на востоке Ростовской области: Дубовском, Волгодонском районах. Днем 31 декабря будет около +1 градуса, а ночью — до -1. На следующий день потеплеет до +1…+3.

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Самые теплые дни прогнозируют в Таганроге и других западных районах (Неклиновский, Матвеево-Курганский). Весь день и ночь 31 декабря столбик термометра останется на значении +3. А 1 января потеплеет до +6 градусов днем и до +8 — ночью.

В северной части региона, напротив, будет самый холодный Новый год. Во вторник, 31 декабря, ожидается от -3 до 0, а 1 января — от 0 до +2. При этом потепление наступит в ночь на 2 число.

Осадков, — ни снега, ни дождя, — в эти дни не предвидится.

А вот в начале декабря в Ростов накроет снегопад.

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