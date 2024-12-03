Стало известно, какая погода будет на Новый год в Ростовской области

Posted 3 декабря, 18:28
Published 3 декабря, 18:28
Modified 3 декабря, 18:30
Updated 3 декабря, 18:30
После проливных дождей в конце декабря ожидается солнечная погода: до +6 градусов по области. Во вторник, 31 декабря, столбик термометра немного опустится. В донской столице будет около +5 градусов днем и до +7 — ночью. А к утру похолодает до нуля, а солнце спрячется за тучи. Ночью прогнозируют около +2 градусов.
Аналогичная ситуация будет на юге региона: в Сальском, Песчанокопском районах. Там в канун праздника обещают около -1…+3 градусов, а в первый день 2025 года — до +4…+6. Немного прохладнее погода ожидается на востоке Ростовской области: Дубовском, Волгодонском районах. Днем 31 декабря будет около +1 градуса, а ночью — до -1. На следующий день потеплеет до +1…+3.
Самые теплые дни прогнозируют в Таганроге и других западных районах (Неклиновский, Матвеево-Курганский). Весь день и ночь 31 декабря столбик термометра останется на значении +3. А 1 января потеплеет до +6 градусов днем и до +8 — ночью.
В северной части региона, напротив, будет самый холодный Новый год. Во вторник, 31 декабря, ожидается от -3 до 0, а 1 января — от 0 до +2. При этом потепление наступит в ночь на 2 число.
Осадков, — ни снега, ни дождя, — в эти дни не предвидится.
А вот в начале декабря в Ростов накроет снегопад.