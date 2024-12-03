Стало известно, какая погода будет на Новый год в Ростовской области

Аналогичная ситуация будет на юге региона: в Сальском, Песчанокопском районах. Там в канун праздника обещают около -1…+3 градусов, а в первый день 2025 года — до +4…+6. Немного прохладнее погода ожидается на востоке Ростовской области: Дубовском, Волгодонском районах. Днем 31 декабря будет около +1 градуса, а ночью — до -1. На следующий день потеплеет до +1…+3.