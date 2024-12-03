«Старались вести себя хорошо»: банкир из ВТБ написал письмо Деду Морозу

В своем письме Дима просит не только за себя, но и за взрослых. Ведь поддержка рубля, по его мнению, это одно из основных направлений, которым нужно заниматься в период повышенной волатильности курса. — Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют! Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться, — делится воспитанник синей группы.