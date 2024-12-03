«Старались вести себя хорошо»: банкир из ВТБ написал письмо Деду Морозу

Posted 3 декабря, 08:49
Published 3 декабря, 08:49
Modified 3 декабря, 08:49
Updated 3 декабря, 08:49
Открытое обращение он опубликовал в издании РБК 3 декабря в виде «письма мальчика Димы из синей группы детского сада».
Письмо первого зампреда правления ВТБ адресовано, конечно же, всеми любимому Деду Морозу и Снегурочке, где под главными героями новогоднего торжества подразумеваются Министерство Финансов РФ и Банк России.
«Мальчик Дима» пишет, что воспитанники синей группы детского сада весь год старались вести себя хорошо. Они активно кредитовали российскую экономику, поддерживали бизнес и граждан. Поэтому в преддверии Нового Года хотят обратиться к деду Морозу и Снегурочке с несколькими пожеланиями, которые при исполнении сделают жизнь в будущем году стабильнее и лучше.
Из основных пожеланий «мальчик Дима» просит застраховать бюджет рисков, эффективнее использовать фонд национального благосостояния для развития экономики и стабилизировать курс рубля.
— Уважаемый Дед Мороз! В этом году в нашей стране было много бюджетных расходов и нефтегазовых доходов. Значительно больше, чем мы ждали. Но, как часто бывает, если съесть слишком много конфет, то может стать плохо. Также и с экономикой: резкий рост расходов может привести к инфляции. Поэтому было бы здорово откладывать часть «сладостей» на будущее. Говоря на языке взрослых, можно дополнительные нефтегазовые доходы сберегать, чтобы потратить их, когда экономике потребуется помощь со стороны бюджета, или направлять на уменьшение плана заимствований ОФЗ. Вы абсолютно правомерно считаете экономику нашей страны развитой, но тогда и бюджетное правило может и должно эволюционировать, — пишет Дмитрий Пьянов.
В своем обращении к спутнице Деда Мороза, Снегурочке, «мальчик Дима» отмечает, что в начале уходящего года все малыши по традиции составили список целей и планов на год. У кого-то в списке была гайка космонавта Джанибекова, у кого-то — путешествие в Шанхай, у кого-то — звезда с неба.
— Гайку Джанибекова мы получили, в Шанхай съездили, а на звезду денег не хватило. Все дело в том, что мы рассчитывали на небольшой рост цен, где-то 4-4,5%, а получится повыше — 8,5-9%. Цель, которую Банк России загадал в начале года, оказалась очень оптимистичной. Что если и сейчас 4,5-5% по итогам 2025 — не сбудется? — задается вопросом банкир.
В своем письме Дима просит не только за себя, но и за взрослых. Ведь поддержка рубля, по его мнению, это одно из основных направлений, которым нужно заниматься в период повышенной волатильности курса. — Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют! Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться, — делится воспитанник синей группы.
Здесь Дмитрий Пьянов не только задается вопросами, но и выступает с предложениями. По его мнению, в настоящий момент необходимо стабилизировать курс, что потребует меньшего охлаждения экономики. Причем возвращение инфляции к цели на этом фоне станет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает.
Дима понимает, что к Деду Морозу и Снегурочке сегодня стоит огромная очередь с пожеланиями. Поэтому совсем не обидится, если не все пожелания из списка его предложений будут исполнены.