В Ростове-на-Дону на выделенных полосах дополнительно установят 14 камер

Ранее сообщалось, что для наблюдения за трассой М-4 «Дон» купили два десятка новых камер. Также в начале сентября вступил в силу закон, согласно которому системы видеонаблюдения необходимо устанавливать на перекрёстках, в зонах с повышенной аварийной опасностью, в местах проведения работ, рядом с пешеходными переходами и на выделенных полосах.