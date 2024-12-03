В Ростове-на-Дону на выделенных полосах дополнительно установят 14 камер

Posted 3 декабря, 16:03
Published 3 декабря, 16:03
Modified 3 декабря, 16:05
Updated 3 декабря, 16:05
На заседании комиссии городской Думы Ростова по дорожной деятельности директор Департамента транспорта города Вадим Шкабарня поделился планами по усилению борьбы с автомобилистами, которые заезжают на полосы для общественного транспорта.
Для фиксации этих нарушений на дорогах будет установлено 14 камер в дополнение к 12 имеющимся.
Ранее сообщалось, что для наблюдения за трассой М-4 «Дон» купили два десятка новых камер. Также в начале сентября вступил в силу закон, согласно которому системы видеонаблюдения необходимо устанавливать на перекрёстках, в зонах с повышенной аварийной опасностью, в местах проведения работ, рядом с пешеходными переходами и на выделенных полосах.