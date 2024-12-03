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Posted 3 декабря, 16:03

Published 3 декабря, 16:03

Modified 3 декабря, 16:05

Updated 3 декабря, 16:05

В Ростове 14 новых камер будут следить за водителями, выезжающими на автобусную линию

В Ростове-на-Дону на выделенных полосах дополнительно установят 14 камер

3 декабря 2024, 16:03
Фото: Lesless/Wikimedia. В Ростове 14 новых камер будут следить за водителями, выезжающими на автобусную линию
На заседании комиссии Гордумы Ростова обсудили вопрос об усилении борьбы с нарушителями, которые ездят по выделенным полосам для общественного транспорта. Для этих целей установят 14 новых камер. Информация опубликована на сайте городских властей.

На заседании комиссии городской Думы Ростова по дорожной деятельности директор Департамента транспорта города Вадим Шкабарня поделился планами по усилению борьбы с автомобилистами, которые заезжают на полосы для общественного транспорта.

Для фиксации этих нарушений на дорогах будет установлено 14 камер в дополнение к 12 имеющимся.

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Ранее сообщалось, что для наблюдения за трассой М-4 «Дон» купили два десятка новых камер. Также в начале сентября вступил в силу закон, согласно которому системы видеонаблюдения необходимо устанавливать на перекрёстках, в зонах с повышенной аварийной опасностью, в местах проведения работ, рядом с пешеходными переходами и на выделенных полосах.

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