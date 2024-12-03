В детсад попали обломки БПЛА, а на новогодние украшения Ростов не потратит ни рубля

В 2024 году праздничное настроение в Ростовской области создадут деревья, деревянные игрушки, гирлянды и арки. Основные украшения будут установлены в центре города, но новогодние ели и подсветка фасадов появятся и в жилых районах. Также будут украшены подъезды, дворы, общественный транспорт, парки, школы и больницы. Впервые Ростовский зоопарк будет мерцать десятью тысячами огней. Кроме того, глава администрации сообщил, что резиденция Деда Мороза начнет свою работу 22 декабря.