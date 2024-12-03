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Posted 3 декабря, 16:36

Published 3 декабря, 16:36

Modified 3 декабря, 16:40

Updated 3 декабря, 16:40

В детсад попали обломки БПЛА, а на новогодние украшения Ростов не потратит ни рубля

В детсад попали обломки БПЛА, а на новогодние украшения Ростов не потратит ни рубля

3 декабря 2024, 16:36
Фото: 1MI.
Обломки БПЛА упали на территорию детского сада в Ростовской области, МинЖКХ подало в суд на «Экострой-Дон» из-за жалоб на мусор, а донская столица встретит Новый год со старыми украшениями.

Обломки беспилотников

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о попытке воздушной атаки. На этот раз система противовоздушной обороны сбила беспилотник на сверхнизкой высоте в Каменском районе.

Обломки упали на территорию детского сада в хуторе Старая станица. К счастью, никто из детей и их родителей и воспитателей не пострадал, разрушений не было.

«Хвост собаке рубить»: Слюсарь объяснил иск МинЖКХ Ростовской области к регоператору
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«Хвост собаке рубить»

В своем телеграмм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, почему МинЖКХ Ростовской области подало иск в суд на регионального оператора «Экострой-Дон».

Он сообщил, что данная компания уже неоднократно получала предупреждения от министерства ЖКХ по Ростовской области, а также предложение разорвать контракт. Несмотря на это, ничего не изменилось, а жалобы со стороны жителей продолжили поступать.

Юрий Слюсарь отметил, что мог бы дать шанс компании, но понимает, что это не приведет к улучшению ситуации.

«Мы просто продлим из жалости и хвост собаке будем по частям рубить, а закончится все тем же самым», — пояснил глава региона.

Он также добавил, что необходимо разработать план, который будет включать вывоз отходов, нужное количество контейнеров для мусора, а также изменения в законодательстве.

Теперь необходимо определить, кто будет заниматься вывозом мусора во время судебных разбирательств.

Ростов-на-Дону к Новому году украсят старыми инсталляциями
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Новый год, старые украшения

В этом году власти Ростова решили не тратить деньги на новые новогодние украшения. Вместо этого они по максимуму используют те, что уже есть, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

В 2024 году праздничное настроение в Ростовской области создадут деревья, деревянные игрушки, гирлянды и арки. Основные украшения будут установлены в центре города, но новогодние ели и подсветка фасадов появятся и в жилых районах. Также будут украшены подъезды, дворы, общественный транспорт, парки, школы и больницы. Впервые Ростовский зоопарк будет мерцать десятью тысячами огней. Кроме того, глава администрации сообщил, что резиденция Деда Мороза начнет свою работу 22 декабря.

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