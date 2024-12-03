В университете в Ростове обнаружили тело преподавателя

Posted 3 декабря, 17:32
Published 3 декабря, 17:32
Modified 3 декабря, 17:34
Updated 3 декабря, 17:34
Как сообщает источник канала, в главном корпусе ростовского университета нашли тело женщины-преподавателя. После этого всех находившихся в здании вуза студентов якобы вывели на улицу через запасной выход.
На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оградили один из коридоров. Как сообщил источник, сотрудница почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую помощь. К сожалению, к моменту приезда врачей она уже скончалась.
Официальной информации о происшествии не поступало. Она уточняется.