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Posted 3 декабря, 17:32

Published 3 декабря, 17:32

Modified 3 декабря, 17:34

Updated 3 декабря, 17:34

В университете в Ростове обнаружили тело преподавателя

В университете в Ростове обнаружили тело преподавателя

3 декабря 2024, 17:32
Фото: 1MI.
В главном корпусе одного из ростовских университетов было обнаружено тело преподавателя. До приезда скорой женщина скончалась. Об этом сообщил telegram-канал Don Mash.

Как сообщает источник канала, в главном корпусе ростовского университета нашли тело женщины-преподавателя. После этого всех находившихся в здании вуза студентов якобы вывели на улицу через запасной выход.

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оградили один из коридоров. Как сообщил источник, сотрудница почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую помощь. К сожалению, к моменту приезда врачей она уже скончалась.

Официальной информации о происшествии не поступало. Она уточняется.

Ранее отчисленного за неуспеваемость студента из Ростова заставили вернуть столичному вузу грант.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Скорая помощь#Смерть#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Университет
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