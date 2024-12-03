Штрафы за проезд по Ростову-на-Дону для грузовиков могут поднять до 5 тысяч рублей

Posted 3 декабря, 18:25
Published 3 декабря, 18:25
Modified 3 декабря, 18:28
Updated 3 декабря, 18:28
Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко предложила повысить штрафы для водителей грузовых автомобилей за проезд через город. Сумма штрафа может вырасти с 500 до 5000 рублей. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что поддерживает эту идею и считает, что благодаря этой мере ситуация с дорогами в городе может улучшиться.
Он также напомнил, что в Ростове с июня ввели запрет на въезд грузовиков в город в часы пик. А с 20 октября транзитному большегрузному транспорту нельзя ездить по центральным улицам Ростова.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону дополнительно установят 14 камер. Это нужно для того, чтобы усилить борьбу с нарушителями, которые выезжают на выделенные полосы для общественного транспорта.