Штрафы за проезд по Ростову-на-Дону для грузовиков могут поднять до 5 тысяч рублей

Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко предложила повысить штрафы для водителей грузовых автомобилей за проезд через город. Сумма штрафа может вырасти с 500 до 5000 рублей. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что поддерживает эту идею и считает, что благодаря этой мере ситуация с дорогами в городе может улучшиться.