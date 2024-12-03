rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 18:25

Published 3 декабря, 18:25

Modified 3 декабря, 18:28

Updated 3 декабря, 18:28

Штрафы за проезд по Ростову-на-Дону для грузовиков могут поднять до 5 тысяч рублей

Штрафы за проезд по Ростову-на-Дону для грузовиков могут поднять до 5 тысяч рублей

3 декабря 2024, 18:25
Фото: 1MI.
В Госдуме предложили увеличить штрафы за проезд грузового транспорта через города до 5 тысяч рублей. Власти донской столицы поддержали эту идею. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко предложила повысить штрафы для водителей грузовых автомобилей за проезд через город. Сумма штрафа может вырасти с 500 до 5000 рублей. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что поддерживает эту идею и считает, что благодаря этой мере ситуация с дорогами в городе может улучшиться.

Он также напомнил, что в Ростове с июня ввели запрет на въезд грузовиков в город в часы пик. А с 20 октября транзитному большегрузному транспорту нельзя ездить по центральным улицам Ростова.

В Ростове-на-Дону на выделенных полосах дополнительно установят 14 камер
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону дополнительно установят 14 камер. Это нужно для того, чтобы усилить борьбу с нарушителями, которые выезжают на выделенные полосы для общественного транспорта.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону запретили остановку в Крепостном переулкеСлюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в РостовеЖитель Ростовской области угнал заведенную машину и тут же попал в ДТП
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко#Транспорт#Госдума#Дороги#Автомобили#Грузовики#Штрафы#Нарушители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика