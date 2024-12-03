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Posted 3 декабря, 13:44

Published 3 декабря, 13:44

Modified 3 декабря, 13:44

Updated 3 декабря, 13:44

ВТБ интегрирует более 2 миллионов клиентов РНКБ в следующем году

ВТБ интегрирует более 2 миллионов клиентов РНКБ в следующем году

3 декабря 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney.
В ВТБ рассказали о планах интегрировать более 2 миллионов розничных клиентов РНКБ. Завершится процесс в конце следующего года. Подробности прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков накануне 15-го форума ВТБ «Россия зовет!».

Процесс интеграции стартует в мае 2025 года. Сначала будут автоматически переведены эскроу-счета. Всем клиентам РНКБ предоставят доступ к их счетам через интернет-банк ВТБ. Согласно плану перевод эскроу-счетов завершится во втором полугодии 2025 года. После этого начнется поэтапное подключение всех остальных продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. Полное завершение процесса и перевод всей клиентской базы намечены на ноябрь, пишет inkazan.ru.

Георгий Горшков рассказал, что команды банков ВТБ и РНКБ начали готовиться к активной фазе интеграции, чтобы в 2025 году смена банка для клиентов прошла комфортно и незаметно. Он назвал интеграцию банков передачей эстафеты от лидера банковского рынка Республики Крым одному из ключевых игроков банковского рынка России.

Уже осенью этого года клиентам РНКБ на территории Крыма и Севастополя были доступны финансовые продукты ВТБ. Услугами банка воспользовались более 35 тысяч человек. В совокупности они оформили более 150 тысяч продуктов. Помимо этого, активно используется объединенная сеть банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Это упрощает доступ клиентов к банковским услугам.

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