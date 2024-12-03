ВТБ интегрирует более 2 миллионов клиентов РНКБ в следующем году

Процесс интеграции стартует в мае 2025 года. Сначала будут автоматически переведены эскроу-счета. Всем клиентам РНКБ предоставят доступ к их счетам через интернет-банк ВТБ. Согласно плану перевод эскроу-счетов завершится во втором полугодии 2025 года. После этого начнется поэтапное подключение всех остальных продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. Полное завершение процесса и перевод всей клиентской базы намечены на ноябрь, пишет inkazan.ru.