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Posted 3 декабря, 07:40

Published 3 декабря, 07:40

Modified 3 декабря, 07:40

Updated 3 декабря, 07:40

ВТБ: потенциал льготного кредитования промышленных компаний не раскрыт

ВТБ: потенциал льготного кредитования промышленных компаний не раскрыт

3 декабря 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney.
По оценке аналитиков ВТБ, потенциал корпоративных льготных заимствований для инфраструктуры и промышленности пока полностью не раскрыт. При этом, его раскрытие может нести меньшие риски для инфляции и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Об этом говорится в отчете ВТБ Инфраструктурный Холдинг «Инструменты запуска инфраструктурных и промышленных проектов в условиях высоких ставок».

На середину 2024 года объем льготных кредитов в экономике составлял 14 трлн руб. или 11% всего кредитного портфеля физическим и юридическим лицам. Большая часть приходится на льготные ипотечные заимствования и льготные кредиты агропромышленному комплексу и организациям малого и среднего предпринимательства. Льготный портфель остальных компаний реального сектора, относительно крупных и не относящихся к сельскому хозяйству, составляет лишь 1,1-1,2 трлн руб. Это меньше, чем в середине 2023-го (более 1,5 трлн руб.).

Виталий Сергейчук, член Правления ВТБ, сказал:

«По нашей оценке, льготное кредитование инфраструктуры и промышленности создает меньшие риски для проводимой регулятором денежно-кредитной политики, а в некоторых случаях даже замедляет инфляцию, например, при росте производительности труда. Ежегодную потребность в кредитовании запускаемых концессионных и ГЧП-проектов можно оценить в среднем в 550-750 млрд руб. без учета ВСМ. Это около 1% портфеля корпоративных кредитов реального сектора. Удержание этого уровня и даже его повышение в полтора — два раза с помощью льготного кредитования или других мер не создаст больших рисков, но при этом будет способствовать социально-экономическому развитию и росту инвестиционной привлекательности территорий».

Наиболее активно в инфраструктуре через специализированные программы льготного кредитования финансируют строительство и модернизацию коммунальных объектов (через Фонд развития территорий за счет займа в 150 млрд руб. у ФНБ) и создание туристической и гостиничной инфраструктуры (через Минэкономразвития и уполномоченные банки). Льготное кредитование в транспортной отрасли отсутствует в виде отдельной программы и периодически идет по линии крупнейших госкомпаний, а также частично через другие инструменты (кредитование за счет средств от инфраструктурных облигаций). По мнению аналитиков ВТБ, для отдельных транспортных отраслей такие программы необходимы, например, в автодорожной сфере они могут обеспечить высокий мультипликативный эффект и стимулировать развитие других, в том числе социально-значимых направлений.

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