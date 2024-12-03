ВТБ: потенциал льготного кредитования промышленных компаний не раскрыт

Наиболее активно в инфраструктуре через специализированные программы льготного кредитования финансируют строительство и модернизацию коммунальных объектов (через Фонд развития территорий за счет займа в 150 млрд руб. у ФНБ) и создание туристической и гостиничной инфраструктуры (через Минэкономразвития и уполномоченные банки). Льготное кредитование в транспортной отрасли отсутствует в виде отдельной программы и периодически идет по линии крупнейших госкомпаний, а также частично через другие инструменты (кредитование за счет средств от инфраструктурных облигаций). По мнению аналитиков ВТБ, для отдельных транспортных отраслей такие программы необходимы, например, в автодорожной сфере они могут обеспечить высокий мультипликативный эффект и стимулировать развитие других, в том числе социально-значимых направлений.