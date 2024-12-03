ВТБ завершает интеграцию розничных клиентов банка «Открытие» в декабре

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что завершение двухлетней интеграции станет важным этапом крупнейшего слияния в истории российского банковского рынка. По его словам, миллионы клиентов банка «Открытие» уже присоединились к ВТБ, а сам банк сделает все возможное, чтобы они оставались его клиентами надолго. Об этом пишет newsnn.ru.