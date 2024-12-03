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Posted 3 декабря, 12:49

Published 3 декабря, 12:49

Modified 3 декабря, 12:49

Updated 3 декабря, 12:49

ВТБ завершает интеграцию розничных клиентов банка «Открытие» в декабре

ВТБ завершает интеграцию розничных клиентов банка «Открытие» в декабре

3 декабря 2024, 12:49
Фото: 1MI.
До конца декабря ВТБ завершит интеграцию около 2,5 млн розничных клиентов банка «Открытие», сообщили в пресс-службе банка в преддверии 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!».

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что завершение двухлетней интеграции станет важным этапом крупнейшего слияния в истории российского банковского рынка. По его словам, миллионы клиентов банка «Открытие» уже присоединились к ВТБ, а сам банк сделает все возможное, чтобы они оставались его клиентами надолго. Об этом пишет newsnn.ru.

В ходе интеграции банки объединили портфель кредитов физических лиц «Открытия» объемом 770 млрд рублей и портфель сбережений, превышающий 940 млрд рублей*. В ВТБ уточнили, что ключевую роль в процессе сыграл запущенный в мае сервис онлайн-перехода, которым воспользовались более 80% клиентов — около 2 млн человек.

Для перехода не требовалось перевыпуска дебетовых или зарплатных карт, а условия текущих кредитных договоров оставались неизменными. Также клиентам «Открытия» предложили до пяти дополнительных продуктов, включая депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.

Ожидается, что завершение интеграции укрепит позиции ВТБ как одного из ведущих игроков банковского сектора в России.

* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением.

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