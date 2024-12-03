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Posted 3 декабря, 09:41

Published 3 декабря, 09:41

Modified 3 декабря, 09:43

Updated 3 декабря, 09:43

Выплаты на третьего ребенка повысят в Ростовской области. Сколько денег дадут

Выплаты на третьего ребенка повысят в Ростовской области. Сколько денег дадут?

3 декабря 2024, 09:41
Фото: rostovgazeta.ru. Выплаты на третьего ребенка повысят в Ростовской области. Сколько денег дадут

Выплаты на третьего ребенка повысят до 11 тысяч рублей в Ростовской области

В Ростовской области депутаты рассмотрят проект о внесении изменения в областной закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей». Если его одобрят, сумма увеличится на 4,5%.

Проект в Заксобрание внес врио губернатора Юрий Слюсарь. Об этом стало известно 29 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

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В случае, если изменения примут, за третьего ребенка жители Ростовской области будут получать по 11 тысяч рублей.

Ранее в сети распространялась информация о новогодних выплатах в размере 10 тысяч рублей для ростовчан. По информации городской администрации, это был фейк.

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#Евгения Волкова#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Выплаты#Законодательство#Юрий Слюсарь
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