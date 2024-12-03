Выплаты на третьего ребенка повысят в Ростовской области. Сколько денег дадут?

Выплаты на третьего ребенка повысят до 11 тысяч рублей в Ростовской области

В Ростовской области депутаты рассмотрят проект о внесении изменения в областной закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей». Если его одобрят, сумма увеличится на 4,5%.