Выплаты на третьего ребенка повысят в Ростовской области. Сколько денег дадут?

Posted 3 декабря, 09:41
Published 3 декабря, 09:41
Modified 3 декабря, 09:43
Updated 3 декабря, 09:43
Проект в Заксобрание внес врио губернатора Юрий Слюсарь. Об этом стало известно 29 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.
В случае, если изменения примут, за третьего ребенка жители Ростовской области будут получать по 11 тысяч рублей.
Ранее в сети распространялась информация о новогодних выплатах в размере 10 тысяч рублей для ростовчан. По информации городской администрации, это был фейк.