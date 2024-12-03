Юго-Западный банк Сбербанка поможет аграриям нарастить прибыль

Posted 3 декабря, 14:56
Published 3 декабря, 14:56
Modified 3 декабря, 14:58
Updated 3 декабря, 14:58
Как отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, последние годы агроинвесторы проявляют интерес к проектам по выращиванию ягод, орехов и косточковых культур на юге страны. По его словам, банк финансирует большое количество таких проектов: в южных регионах это 41 проект на 20 миллиардов рублей.
Учредитель компании «ИНГЕНИУМ» Христофор Джибгашвили сказал, что потенциал южного рынка по хранению плодовой продукции весьма большой и ежегодно увеличивается. По его словам, это значит, что спрос на плодохранилища также вырастет. Он отметил, что компания уже договорилась с ростовскими властями о строительстве завода по производству промышленного холодильного оборудования.
Если говорить о конкретных регионах, то КБР в прошлом году стала первой в стране по валовому сбору плодов и ягод (789 тысяч тонн), это почти 19% от общероссийского показателя. Республика также постоянно входит и в число лидеров по урожайности: в этом году там планируют посадить не менее 570 гектаров многолетних плодово-ягодных насаждений.
Также много плодов и ягод выращивают и планируют выращивать в Дагестане, Краснодарском крае и Адыгее.