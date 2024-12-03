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Posted 3 декабря, 14:56

Published 3 декабря, 14:56

Modified 3 декабря, 14:58

Updated 3 декабря, 14:58

Юго-Западный банк Сбербанка поможет аграриям нарастить прибыль

Юго-Западный банк Сбербанка поможет аграриям нарастить прибыль

3 декабря 2024, 14:56
Фото: Нейросеть Сбера Kandinsky.
Юго-Западный банк Сбербанка и крупный производитель холодильного оборудования «ИНГЕНИУМ» договорились о поддержке сельхозпроизводителей.

Как отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, последние годы агроинвесторы проявляют интерес к проектам по выращиванию ягод, орехов и косточковых культур на юге страны. По его словам, банк финансирует большое количество таких проектов: в южных регионах это 41 проект на 20 миллиардов рублей.

Учредитель компании «ИНГЕНИУМ» Христофор Джибгашвили сказал, что потенциал южного рынка по хранению плодовой продукции весьма большой и ежегодно увеличивается. По его словам, это значит, что спрос на плодохранилища также вырастет. Он отметил, что компания уже договорилась с ростовскими властями о строительстве завода по производству промышленного холодильного оборудования.

Если говорить о конкретных регионах, то КБР в прошлом году стала первой в стране по валовому сбору плодов и ягод (789 тысяч тонн), это почти 19% от общероссийского показателя. Республика также постоянно входит и в число лидеров по урожайности: в этом году там планируют посадить не менее 570 гектаров многолетних плодово-ягодных насаждений.

Также много плодов и ягод выращивают и планируют выращивать в Дагестане, Краснодарском крае и Адыгее.

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