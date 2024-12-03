Юго-Западный банк Сбербанка поможет аграриям нарастить прибыль

Если говорить о конкретных регионах, то КБР в прошлом году стала первой в стране по валовому сбору плодов и ягод (789 тысяч тонн), это почти 19% от общероссийского показателя. Республика также постоянно входит и в число лидеров по урожайности: в этом году там планируют посадить не менее 570 гектаров многолетних плодово-ягодных насаждений.