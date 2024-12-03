Житель Ростовской области угнал заведенную машину и тут же попал в ДТП

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мимо автомобиля проходил неизвестный мужчина, который заметил ключ в замке зажигания и решил воспользоваться ситуацией. Однако во время угона злоумышленник попал в аварию. Он протаранил тротуарный бордюр и дерево, а затем бросил машину и сбежал.