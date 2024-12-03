Житель Ростовской области угнал заведенную машину и тут же попал в ДТП

Posted 3 декабря, 06:52
Published 3 декабря, 06:52
Modified 3 декабря, 06:54
Updated 3 декабря, 06:54
Инцидент произошел утром 2 декабря в Таганроге. В полицию поступило заявление об угоне легкового автомобиля Hyundai ix35. 43-летняя женщина рассказала, что ее муж перед отъездом решил прогреть машину, завел ее и отошел. Через полчаса иномарки уже не было на месте.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мимо автомобиля проходил неизвестный мужчина, который заметил ключ в замке зажигания и решил воспользоваться ситуацией. Однако во время угона злоумышленник попал в аварию. Он протаранил тротуарный бордюр и дерево, а затем бросил машину и сбежал.
Добавим, что по факту угона было заведено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Полицейские разыскивают угонщика для дальнейшего задержания.
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