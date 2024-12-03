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Posted 3 декабря, 06:52

Published 3 декабря, 06:52

Modified 3 декабря, 06:54

Updated 3 декабря, 06:54

Житель Ростовской области угнал заведенную машину и тут же попал в ДТП

Житель Ростовской области угнал заведенную машину и тут же попал в ДТП

3 декабря 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney. Житель Ростовской области угнал заведенную машину и тут же попал в ДТП
В Таганроге мужчина угнал иномарку, но не смог далеко уехать. По пути он снес бордюр, врезался в дерево, и бросив автомобиль, сбежал, сообщает «Таганрогская правда» со ссылкой на местное отделение полиции.

Инцидент произошел утром 2 декабря в Таганроге. В полицию поступило заявление об угоне легкового автомобиля Hyundai ix35. 43-летняя женщина рассказала, что ее муж перед отъездом решил прогреть машину, завел ее и отошел. Через полчаса иномарки уже не было на месте.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мимо автомобиля проходил неизвестный мужчина, который заметил ключ в замке зажигания и решил воспользоваться ситуацией. Однако во время угона злоумышленник попал в аварию. Он протаранил тротуарный бордюр и дерево, а затем бросил машину и сбежал.

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Фото: /t.me/tagpravda

Добавим, что по факту угона было заведено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Полицейские разыскивают угонщика для дальнейшего задержания.

До этого лихач устроил опасный дрифт в центре донской столицы.

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