Жители Каменска рассказали, как пережили атаку БПЛА, сбитого над детским садом

Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил о сбитом дроне утром 3 декабря. По его словам, обломки приземлились на территорию детского сада в хуторе Старая Станица. К счастью, никто не пострадал. Однако само происшествии вызвало возмущение у людей.