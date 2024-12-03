Жители Каменска рассказали, как пережили атаку БПЛА, сбитого над детским садом

Posted 3 декабря, 08:45
Published 3 декабря, 08:45
Modified 3 декабря, 08:47
Updated 3 декабря, 08:47
Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил о сбитом дроне утром 3 декабря. По его словам, обломки приземлились на территорию детского сада в хуторе Старая Станица. К счастью, никто не пострадал. Однако само происшествии вызвало возмущение у людей.
— Почему не включают тревогу? Такое ощущение, что она только во время проверок работает! — Пишут в комментариях местные.
— Вот это да! Было слышно. Чудо, что детки в это время не гуляли на во дворе, — добавляют другие.
— Никаких массовых мероприятий не должно быть! Какой Новый год? Что праздновать собрались некоторые? Театры, кинотеатры — откажитесь. Лучше подумайте, где укрытие ваше будет в случае чего, еда и вода! — призывают третьи.