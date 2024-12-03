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Posted 3 декабря, 08:45

Published 3 декабря, 08:45

Modified 3 декабря, 08:47

Updated 3 декабря, 08:47

Местные жители рассказали, как пережили атаку БПЛА над Каменским районом

Жители Каменска рассказали, как пережили атаку БПЛА, сбитого над детским садом

3 декабря 2024, 08:45
Фото: mil.ru. Местные жители рассказали, как пережили атаку БПЛА над Каменским районом
В Ростовской области 3 декабря сбили беспилотник над Каменским районом. Как местные жители пережили это, они рассказали в социальных сетях.

Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил о сбитом дроне утром 3 декабря. По его словам, обломки приземлились на территорию детского сада в хуторе Старая Станица. К счастью, никто не пострадал. Однако само происшествии вызвало возмущение у людей.

— Почему не включают тревогу? Такое ощущение, что она только во время проверок работает! — Пишут в комментариях местные.
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— Вот это да! Было слышно. Чудо, что детки в это время не гуляли на во дворе, — добавляют другие.
— Никаких массовых мероприятий не должно быть! Какой Новый год? Что праздновать собрались некоторые? Театры, кинотеатры — откажитесь. Лучше подумайте, где укрытие ваше будет в случае чего, еда и вода! — призывают третьи.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Детский сад#БПЛА#Каменский район#Социальные сети#Возмущение#Юрий Слюсарь
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