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Posted 3 декабря, 10:11

Published 3 декабря, 10:11

Modified 3 декабря, 10:13

Updated 3 декабря, 10:13

Жители Ростовской области наловили редкой рыбы на сумму свыше 3,5 млн рублей

Жители Ростовской области наловили редкой рыбы на 3,5 млн рублей

3 декабря 2024, 10:11
Фото: rostovgazeta.ru. Жители Ростовской области наловили редкой рыбы на сумму свыше 3,5 млн рублей

В Ростовской области поймали браконьеров с тонной рыбы на 3,5 млн рублей

Сотрудники Погрануправления Ростовской области задержали браконьеров, которые незаконно выловили более одной тонны рыбы, включая вид, занесенный в Красную книгу. Сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стало известно, что браконьеры орудовали на притоке Гирло Большая Кутерьма в дельте реки Дон в Ростовской области. С помощью сетей они поймали больше одной тонны рыбы, среди которой была краснокнижная стерлядь. Ущерб от их действий оценили в более чем 3,5 миллиона рублей.

Злоумышленники пытались скрыться с места преступления на двух лодках, но их поймали. В отношении мужчин возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Добавим, что пограничники изъяли у браконьеров всю выловленную рыбу и 400 метров сетей.

Ранее ростовские ветеринары спасли пожилую золотую рыбку с опухолью во рту.

До этого почти 30 тысяч тонн рыбы выловили из Азово-Черноморского бассейна.

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