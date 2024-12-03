Жители Ростовской области наловили редкой рыбы на 3,5 млн рублей

Стало известно, что браконьеры орудовали на притоке Гирло Большая Кутерьма в дельте реки Дон в Ростовской области. С помощью сетей они поймали больше одной тонны рыбы, среди которой была краснокнижная стерлядь. Ущерб от их действий оценили в более чем 3,5 миллиона рублей.