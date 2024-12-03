Жители Ростовской области наловили редкой рыбы на 3,5 млн рублей

Posted 3 декабря, 10:11
Published 3 декабря, 10:11
Modified 3 декабря, 10:13
Updated 3 декабря, 10:13
Стало известно, что браконьеры орудовали на притоке Гирло Большая Кутерьма в дельте реки Дон в Ростовской области. С помощью сетей они поймали больше одной тонны рыбы, среди которой была краснокнижная стерлядь. Ущерб от их действий оценили в более чем 3,5 миллиона рублей.
Злоумышленники пытались скрыться с места преступления на двух лодках, но их поймали. В отношении мужчин возбуждены дела об административных правонарушениях.
Добавим, что пограничники изъяли у браконьеров всю выловленную рыбу и 400 метров сетей.
Ранее ростовские ветеринары спасли пожилую золотую рыбку с опухолью во рту.
До этого почти 30 тысяч тонн рыбы выловили из Азово-Черноморского бассейна.