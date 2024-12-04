76% россиян подключают к одному роутеру до 20 устройств

Posted 4 декабря, 17:56
Published 4 декабря, 17:56
Modified 4 декабря, 17:58
Updated 4 декабря, 17:58
Пресс-служба одного из интернет-провайдеров рассказала агентству «Ридус» о результатах опроса, посвященного требованиям россиян к домашним роутерам. Половина опрошенных считает важным поддержку устройством всех актуальных стандартов интернет-соединения, среди которых Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6.
Представители провайдера отметили, что пользователи хотят получить максимально высокую скорость соединения. Около 60 процентов опрошенных хотят, чтобы роутер мог обеспечить скорость Wi-Fi-соединения от 500 до 1000 Мбит/с. Также в пресс-службе пояснили, что часто высокие стандарты Wi-Fi помогают обеспечить большую площадь покрытия. Отмечается, что у 80 процентов респондентов площадь жилья превышает 50 квадратных метров. Стандарт Wi-Fi 6 позволяет покрыть более ста квадратных метров.
Согласно данным исследования, около 76 процентов россиян подключают к одному роутеру до 20 устройств. В список подключенных устройств входит умная бытовая техника, телевизоры, планшеты и телефоны.
Также более половины участников опроса хотели бы управлять роутером через специальное приложение для смартфона, а 61 процент опрошенных отмечают необходимость наличия актуальных протоколов безопасности. При этом на дизайн устройства обращают внимание лишь 42 процента участников опроса.