76% россиян подключают к одному роутеру до 20 устройств

Представители провайдера отметили, что пользователи хотят получить максимально высокую скорость соединения. Около 60 процентов опрошенных хотят, чтобы роутер мог обеспечить скорость Wi-Fi-соединения от 500 до 1000 Мбит/с. Также в пресс-службе пояснили, что часто высокие стандарты Wi-Fi помогают обеспечить большую площадь покрытия. Отмечается, что у 80 процентов респондентов площадь жилья превышает 50 квадратных метров. Стандарт Wi-Fi 6 позволяет покрыть более ста квадратных метров.