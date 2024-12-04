Девочку-подростка увезли на скорой после ДТП на Шолохова в Ростове

Авария произошла 3 декабря около 20:30 мск. Девочка-подросток переходила проезжую часть по «зебре» в районе старого автовокзала. В районе дома №45/2 по проспекту Шолохова проезжал Nissan Sunny. Водитель не успел притормозить, и машина сбила пешехода.