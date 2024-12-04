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Posted 4 декабря, 07:13

Published 4 декабря, 07:13

Modified 4 декабря, 07:15

Updated 4 декабря, 07:15

Девочка-подросток попала в больницу после ДТП на Шолохова в Ростове

Девочку-подростка увезли на скорой после ДТП на Шолохова в Ростове

4 декабря 2024, 07:13
Фото: 1MI. Девочка-подросток попала в больницу после ДТП на Шолохова в Ростове
В Ростове водитель легковушки сбил 16-летнюю девушку. Подробности ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 3 декабря около 20:30 мск. Девочка-подросток переходила проезжую часть по «зебре» в районе старого автовокзала. В районе дома №45/2 по проспекту Шолохова проезжал Nissan Sunny. Водитель не успел притормозить, и машина сбила пешехода.

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— В результате ДТП 16-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Волгодонске под колесами авто оказался 10-летний мальчик. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте, когда его сбила Toyota. Ребенка доставили в медучреждение.

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