Для наблюдения за дорогами Ростовской области установили диспетчерский пункт

Сообщается, что сотрудники министерства в режиме реального времени обрабатывают информацию от подрядчиков, которые занимаются уборкой снега и обеспечением проезда. Также диспетчерский пункт позволяет по горячей линии получать сообщения от жителей Ростовской области.