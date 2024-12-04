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Posted 4 декабря, 12:10

Published 4 декабря, 12:10

Modified 4 декабря, 12:10

Updated 4 декабря, 12:10

Для наблюдения за дорогами Ростовской области установили диспетчерский пункт

Для наблюдения за дорогами Ростовской области установили диспетчерский пункт

4 декабря 2024, 12:10
Фото: Минтранс РО. Для наблюдения за дорогами Ростовской области установили диспетчерский пункт
Для лучшего контроля за состоянием дорог в зимний период в Ростовской области был создан диспетчерский пункт. Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона.

Сообщается, что сотрудники министерства в режиме реального времени обрабатывают информацию от подрядчиков, которые занимаются уборкой снега и обеспечением проезда. Также диспетчерский пункт позволяет по горячей линии получать сообщения от жителей Ростовской области.

Как объяснила первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина, использование цифровых технологий помогает лучше следить за дорожной спецтехникой и в случае необходимости быстро направлять подмогу.

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Фото: Минтранс РО

Ранее стало известно, что на дорогах донской столицы собираются установить 14 камер. Они нужны для борьбы с водителями, которые выезжают на выделенные полосы движения для общественного транспорта.

До этого сообщалось, что 20 новых камер будут следить за дорожным движением на трассе М-4 «Дон».

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#Светлана Саранча#Ростовская область#Транспорт#Водители#Горячая линия#Министерство транспорта#Цифровые технологии#Трасса М-4
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