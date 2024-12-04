Дополнительные отряды полиции отправили на границу Ростовской области

Из Астрахани 50 полицейских отправили в Ростовскую область для охраны границы

В Ростовскую область прибыли более 50 полицейских из Астрахани, чтобы помочь охранять порядок. Они будут работать в Чертковском районе, который находится близко к границе, в течение шести месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.