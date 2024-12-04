Дополнительные отряды полиции отправили на границу Ростовской области

Posted 4 декабря, 04:29
Published 4 декабря, 04:29
Modified 4 декабря, 04:29
Updated 4 декабря, 04:29
В Чертковском районе Ростовской области завершилась смена сводного отряда сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу на границе региона. Более 50 полицейских из Астраханской области приехали в Чертковский район, чтобы заменить своих коллег. Они будут работать здесь в течение полугода.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сводный отряд полицейских уже начал свою работу. Их главная задача — поддерживать порядок и безопасность граждан в приграничной зоне, предотвращать преступления и противодействовать угрозам безопасности.
Ранее RostovGazeta сообщала о мужчине, который выпал моторной лодки в реку Дон и пропал без вести из-за пьяного друга. Из-за опасного маневра приятеля, пассажир оказался за бортом без средств спасения и в холодной воде. В отношении капитана судна возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.