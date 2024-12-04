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Posted 4 декабря, 04:29

Published 4 декабря, 04:29

Modified 4 декабря, 04:29

Updated 4 декабря, 04:29

Из Астрахани 50 полицейских отправили в Ростовскую область для охраны границы

Дополнительные отряды полиции отправили на границу Ростовской области

4 декабря 2024, 04:29
Фото: МВД Ростовской области. Из Астрахани 50 полицейских отправили в Ростовскую область для охраны границы

Из Астрахани 50 полицейских отправили в Ростовскую область для охраны границы

В Ростовскую область прибыли более 50 полицейских из Астрахани, чтобы помочь охранять порядок. Они будут работать в Чертковском районе, который находится близко к границе, в течение шести месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В Чертковском районе Ростовской области завершилась смена сводного отряда сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу на границе региона. Более 50 полицейских из Астраханской области приехали в Чертковский район, чтобы заменить своих коллег. Они будут работать здесь в течение полугода.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сводный отряд полицейских уже начал свою работу. Их главная задача — поддерживать порядок и безопасность граждан в приграничной зоне, предотвращать преступления и противодействовать угрозам безопасности.

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