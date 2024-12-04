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Posted 4 декабря, 18:02

Published 4 декабря, 18:02

Modified 4 декабря, 18:04

Updated 4 декабря, 18:04

Итоги дня: каток парализовал дороги Ростова, а на Дону запретили запуск фейерверков

Дорожный каток парализовал улицы Ростова, а на Дону снова запретили фейерверки

4 декабря 2024, 18:02
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: каток парализовал дороги Ростова, а на Дону запретили запуск фейерверков
Врио губернатора Юрий Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков в Ростовской области, тем временем в районе Таганрога уничтожили 12 беспилотников, а упавший дорожный каток спровоцировал огромные пробки на Северном в Ростове-на-Дону.

Запрет на фейерверки

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ, согласно которому организации и население региона не смогут использовать пиротехнические изделия. Запрет будет действовать вплоть до 1 декабря следующего года.

В правительстве Ростовской области подчеркнули, что запрет действует на пиротехнические изделия, жители региона могут использовать бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня.

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Утренняя атака

Утром 4 декабря на территории Ростовской области военные зафиксировали 12 беспилотных летательных аппаратов. Дроны были ликвидированы недалеко от Таганрога при помощи средств РЭБ. При отражении атаки никто не пострадал, разрушений также не обнаружено.

Жители Ростовской области рассказали, что отчетливо слышали громкие хлопки в небе, при этом не только в районе Таганрога. Грохот также раздался в Новошахтинске, Зерноградском и Родионово-Несветайском районах.

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Дорожный каток и пробка

Утром на проспекте Королева в Ростове-на-Дону произошло ДТП — упал дорожный каток. Машина перегородила проезжую часть, из-за чего начала быстро разрастаться пробка.

Так, автомобили застряли на участке от проспекта Космонавтов до улицы Вавилова. Общая длина пробки составила примерно три километра. Чтобы проехать этот участок, водителям потребовалось около 40 минут — за это же время путь можно было бы пройти пешком.

Примерно такой же по величине затор образовались на улице Немировича-Данченко и проспекте Михаила Нагибина.

Добавим, что по информации «Яндекс Карты» на 18.00 мск, на проспекте Королева и улице Вавилова вновь образовались пробки.

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