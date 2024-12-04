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Posted 4 декабря, 12:52

Published 4 декабря, 12:52

Modified 4 декабря, 12:52

Updated 4 декабря, 12:52

Халвомес и артист балета: названы самые необычные вакансии в Ростовской области

Халвомес и артист балета: названы самые необычные вакансии в Ростовской области

4 декабря 2024, 12:52
Фото: Шедеврум. Халвомес и артист балета: названы самые необычные вакансии в Ростовской области

В Ростовской области ищут халвомеса на зарплату в 70 тысяч рублей

В Ростовской области составили список необычных вакансий, в которые попали халвомес и артист балета, о том, сколько могут зарабатывать эти специалисты, рассказали аналитики.

За последний месяц в Ростовской области работодатели разместили более 30 тысяч вакансий. Аналитики hh.ru исследовали рынок труда региона и составили список редких специалистов, которых работодатели были готовы взять на работу в начале декабря.

Одной из самых необычных вакансий является халвомес, которому работодатель готов платить от 70 тысяч рублей. В задачи специалиста входит обрезка винограда и замешивание кондитерской массы на технологическом оборудовании.

В задачи специалиста входит обрезка винограда и замешивание кондитерской массы.В задачи специалиста входит обрезка винограда и замешивание кондитерской массы.
В задачи специалиста входит обрезка винограда и замешивание кондитерской массы.. Фото: wikimedia.org

Среди других необычных вакансий встречается артист балета, которому обещают доход до 60 тысяч рублей, горнорабочий, в обязанности которого входит добыча полезных ископаемых, с зарплатой от 80 тысяч рублей «на руки».

А в Новочеркасске ищут кочегара твердотопливного котла с зарплатой от 30 тысяч рублей. Этот специалист будет отвечать за топку котлов дровами и контроль температурного режима.

Кроме того, в Ростовской области требуется хореограф по современным танцам с доходом от 35 тысяч рублей на руки.

Стало известно, кому в Ростове работодатели готовы платить от 250 тысяч рублей
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требуется хореограф по современным танцам с доходом от 35 тысяч рублей на рукитребуется хореограф по современным танцам с доходом от 35 тысяч рублей на руки
требуется хореограф по современным танцам с доходом от 35 тысяч рублей на руки. Фото: 1MI

Ранее стало известно, что в Ростовской области одними из самых дефицитных являются специалисты транспортной сферы. Работодатели готовы платить водителям и машинистам около более 87 тысячи рублей в месяц.

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