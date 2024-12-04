Халвомес и артист балета: названы самые необычные вакансии в Ростовской области

Posted 4 декабря, 12:52
Published 4 декабря, 12:52
Modified 4 декабря, 12:52
Updated 4 декабря, 12:52
За последний месяц в Ростовской области работодатели разместили более 30 тысяч вакансий. Аналитики hh.ru исследовали рынок труда региона и составили список редких специалистов, которых работодатели были готовы взять на работу в начале декабря.
Одной из самых необычных вакансий является халвомес, которому работодатель готов платить от 70 тысяч рублей. В задачи специалиста входит обрезка винограда и замешивание кондитерской массы на технологическом оборудовании.
Среди других необычных вакансий встречается артист балета, которому обещают доход до 60 тысяч рублей, горнорабочий, в обязанности которого входит добыча полезных ископаемых, с зарплатой от 80 тысяч рублей «на руки».
А в Новочеркасске ищут кочегара твердотопливного котла с зарплатой от 30 тысяч рублей. Этот специалист будет отвечать за топку котлов дровами и контроль температурного режима.
Кроме того, в Ростовской области требуется хореограф по современным танцам с доходом от 35 тысяч рублей на руки.
Ранее стало известно, что в Ростовской области одними из самых дефицитных являются специалисты транспортной сферы. Работодатели готовы платить водителям и машинистам около более 87 тысячи рублей в месяц.