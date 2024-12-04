Леса Ростовской области будут охранять от елочных воров

Добавим, что за незаконную вырубку леса установлены разные виды ответственности: административная — штраф от трех тысяч рублей и возмещение ущерба, уголовная — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет с выплатой штрафа от 100 до 200 тысяч рублей.