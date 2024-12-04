Леса Ростовской области будут охранять от елочных воров

Posted 4 декабря, 14:05
Published 4 декабря, 14:05
Modified 4 декабря, 14:07
Updated 4 декабря, 14:07
Новый год уже не за горами, и многие жители Ростовской области начинают приобретать праздничные ели. Однако некоторые дончане предпочитают не покупать хвойные деревья, а экономить, добывая их в лесу. В связи с этим в Усть-Донецком районе усилили патрулирование лесов.
Патрульные будут следить за сохранностью лесного массива, как в будние, так и в выходные дни. На территории леса будут работать охранные группы, фотоловушки и камеры видеонаблюдения.
Добавим, что за незаконную вырубку леса установлены разные виды ответственности: административная — штраф от трех тысяч рублей и возмещение ущерба, уголовная — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет с выплатой штрафа от 100 до 200 тысяч рублей.
Ранее стало известно, какая погода будет на Новый год в Ростовской области.