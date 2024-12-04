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Posted 4 декабря, 14:05

Published 4 декабря, 14:05

Modified 4 декабря, 14:07

Updated 4 декабря, 14:07

Леса Ростовской области будут охранять от елочный воров

Леса Ростовской области будут охранять от елочных воров

4 декабря 2024, 14:05
Фото: rostovgazeta.ru. Леса Ростовской области будут охранять от елочный воров

В Ростовской области ввели усиленный режим охраны леса

В преддверии Нового года в Ростовской области усилят патрулирование лесов для защиты хвойных насаждений от незаконной вырубки, информирует администрация Усть-Донецкого района региона.

Новый год уже не за горами, и многие жители Ростовской области начинают приобретать праздничные ели. Однако некоторые дончане предпочитают не покупать хвойные деревья, а экономить, добывая их в лесу. В связи с этим в Усть-Донецком районе усилили патрулирование лесов.

Патрульные будут следить за сохранностью лесного массива, как в будние, так и в выходные дни. На территории леса будут работать охранные группы, фотоловушки и камеры видеонаблюдения.

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Добавим, что за незаконную вырубку леса установлены разные виды ответственности: административная — штраф от трех тысяч рублей и возмещение ущерба, уголовная — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет с выплатой штрафа от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, какая погода будет на Новый год в Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Лес#Штраф#Вырубка деревьев#Охрана#Вырубка#Зеленые насаждения#Лесной массив
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