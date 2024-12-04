Мокрый снег и гололед надвигаются на Ростовскую область

Posted 4 декабря, 07:51
Published 4 декабря, 07:51
Modified 4 декабря, 07:53
Updated 4 декабря, 07:53
В Ростове-на-Дону в четверг, 5 декабря, прогнозируют небольшие осадки в течение дня, может выпасть мокрый снег и дождь, ветер ожидается восточный до 14 метров в секунду.
Ночью температура опустится до -1 градуса, а днем поднимется до +2 градусов.
В ночь на 6 декабря пойдет мокрый снег, который закончится к утру, воздух не прогреется больше +2 градусов.
В Ростовской области 5 и 6 декабря также возможны дождь и мокрый снег, в отдельных районах гололед, а на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха по ночам упадет до-3 градусов, а днем поднимется до +3, в южной части области — до +4 градусов.