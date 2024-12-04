Мокрый снег и гололед надвигаются на Ростовскую область

В Ростовской области 5 и 6 декабря также возможны дождь и мокрый снег, в отдельных районах гололед, а на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха по ночам упадет до-3 градусов, а днем поднимется до +3, в южной части области — до +4 градусов.