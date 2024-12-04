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Posted 4 декабря, 07:51

Published 4 декабря, 07:51

Modified 4 декабря, 07:53

Updated 4 декабря, 07:53

В ближайшие дни Ростовскую область ожидает облачность и плюсовая температура

Мокрый снег и гололед надвигаются на Ростовскую область

4 декабря 2024, 07:51
Фото: rostovgazeta.ru. В ближайшие дни Ростовскую область ожидает облачность и плюсовая температура
В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается мокрый снег и минусовая температура, следует из прогноза Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в четверг, 5 декабря, прогнозируют небольшие осадки в течение дня, может выпасть мокрый снег и дождь, ветер ожидается восточный до 14 метров в секунду.

Ночью температура опустится до -1 градуса, а днем поднимется до +2 градусов.

В ночь на 6 декабря пойдет мокрый снег, который закончится к утру, воздух не прогреется больше +2 градусов.

В Ростовской области 5 и 6 декабря также возможны дождь и мокрый снег, в отдельных районах гололед, а на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха по ночам упадет до-3 градусов, а днем поднимется до +3, в южной части области — до +4 градусов.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Снег#Гидрометцентр#Температура#Дождь
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