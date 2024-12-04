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Posted 4 декабря, 09:22

Published 4 декабря, 09:22

Modified 4 декабря, 09:24

Updated 4 декабря, 09:24

Очевидцы сняли на видео упавший каток, из-за которого появилась пробка в Ростове

На видео попал упавший каток, из-за которого появилась пробка в Ростове

4 декабря 2024, 09:22
Фото: 1MI. видео t.me/etorostov. Очевидцы сняли на видео упавший каток, из-за которого появилась пробка в Ростове
На видео попал упавший с фуры дорожный каток, спровоцировавший огромную пробку на Северном в Ростове. ДТП случилось утром 4 декабря на кольце улицы Вавилова и проспекта Королева.

Около 07:30 мск фура перевозила спецтехнику. В какой-то момент каток упал на дорогу. Как сообщают очевидцы в комментариях к видео случившегося, всему виной была цепь, которой закрепили транспортное средство. Звенья порвались, не выдержав нагрузку.

— В результате опрокидывания пострадавших нет, — уточнили в Госавтоинспекции Ростовской области. — Принимаются меры по восстановлению движения.
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Видео: 1MI. видео t.me/etorostov. Очевидцы сняли на видео упавший каток, из-за которого появилась пробка в Ростове
— Новая фобия: «слетел каток», — пишут в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости». — Тот случай, когда пешком быстрее.

И действительно, проехать три километра, по данным навигаторов, можно было за 40 минут. Это же время необходимо, чтобы пройти расстояние пешком.

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