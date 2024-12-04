На видео попал упавший каток, из-за которого появилась пробка в Ростове

Posted 4 декабря, 09:22
Published 4 декабря, 09:22
Modified 4 декабря, 09:24
Updated 4 декабря, 09:24
Около 07:30 мск фура перевозила спецтехнику. В какой-то момент каток упал на дорогу. Как сообщают очевидцы в комментариях к видео случившегося, всему виной была цепь, которой закрепили транспортное средство. Звенья порвались, не выдержав нагрузку.
— В результате опрокидывания пострадавших нет, — уточнили в Госавтоинспекции Ростовской области. — Принимаются меры по восстановлению движения.
— Новая фобия: «слетел каток», — пишут в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости». — Тот случай, когда пешком быстрее.
И действительно, проехать три километра, по данным навигаторов, можно было за 40 минут. Это же время необходимо, чтобы пройти расстояние пешком.