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Posted 4 декабря, 11:30

Published 4 декабря, 11:30

Modified 4 декабря, 11:30

Updated 4 декабря, 11:30

НРА повысило базовый рейтинг кредитоспособности НОВИКОМа

НРА повысило базовый рейтинг кредитоспособности НОВИКОМа

4 декабря 2024, 11:30
Фото: НОВИКОМ.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило рейтинг банка НОВИКОМ, принадлежащего госкорпорации «Ростех», на уровне AA|ru| с прогнозом «стабильный». При этом базовый рейтинг банка, который отражает его внутреннюю кредитоспособность, был повышен до отметки А|ru|.

Оценка агентства обусловлена устойчивыми позициями НОВИКОМа на российском банковском рынке, широкой клиентской базой и высокой прибыльностью. НРА подчеркнуло успешное встраивание банка в бизнес-процессы его основного акционера. Об этом пишет newstracker.ru.

НОВИКОМ вошел в двадцатку крупнейших банков России по размеру активов, которые на 1 октября 2024 года составили 840 миллиардов рублей. Банк активно реализует стратегические инициативы и меры государственной поддержки, что способствует укреплению его позиций в ключевых экономических секторах. Основными клиентами банка выступают ведущие высокотехнологичные компании России, а также государственные органы и институты развития.

Рост базового рейтинга стал возможным благодаря качественному и диверсифицированному кредитному портфелю, прозрачности корпоративного управления, эффективному управлению рисками, а также высоким показателям доходности и операционной эффективности.

С января по сентябрь 2024 года НОВИКОМ заработал чистую прибыль в размере 22,3 миллиарда рублей. Качество активов остается на высоком уровне: корпоративные кредиты составляют 76% от общего объема задолженности, а резервы полностью покрывают возможные риски.

НОВИКОМ активно развивает свою инфраструктуру. У банка есть головной офис в Москве, пять филиалов, 24 дополнительных офиса и представительство на Кубе.

Планомерное развитие банка связано с тесным сотрудничеством с акционером, комплексной поддержкой и выбранной стратегией. Об этом сказала председатель правления банка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева. Она отметила, что высокие оценки НРА подтверждают рост стоимости инвестиций акционера в капитал банка.

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