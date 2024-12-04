НРА повысило базовый рейтинг кредитоспособности НОВИКОМа

НОВИКОМ вошел в двадцатку крупнейших банков России по размеру активов, которые на 1 октября 2024 года составили 840 миллиардов рублей. Банк активно реализует стратегические инициативы и меры государственной поддержки, что способствует укреплению его позиций в ключевых экономических секторах. Основными клиентами банка выступают ведущие высокотехнологичные компании России, а также государственные органы и институты развития.