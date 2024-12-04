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Posted 4 декабря, 11:07

Published 4 декабря, 11:07

Modified 4 декабря, 11:16

Updated 4 декабря, 11:16

Обманутые дольщики в Ростове массово идут к Юрию Слюсарю

Очередь из сотен обманутых дольщиков выстроилась в Ростове к Юрию Слюсарю

4 декабря 2024, 11:07
Фото: Наталья Оськина. Обманутые дольщики в Ростове массово идут к Юрию Слюсарю
Гигантская очередь из обманутых дольщиков в Ростове выстроилась на прием к врио губернатора Юрию Слюсарю. Оставшиеся без собственного жилья люди записали видеообращение к главе региона с просьбой о помощи.

Ролик опубликовала депутат Гордумы Наталья Оськина на своей странице в соцстеях. На нем видно, как 3 декабря десятки людей пришли к зданию общественной приемной губернатора Ростовской области, несмотря на ветер и снег. Они подготовили все необходимые документы, чтобы разъяснить ситуацию, и письменные обращения за помощью.

Их история началась около десяти лет назад. Ростовчане хотели заключили договор на покупку жилья с застройщиками, заплатив часть денег сразу. Время шло, а дома так и не сдавали в эксплуатацию. В итоге люди остались и без денег, и без квартир.

— Мы — дольщики, строительство домов которых не попало под 214 федеральный закон об обманутых дольщиках. 10 лет мы стучимся в закрытые двери правительства. Нам обещают, но ничего не делают. Наши дома не построены и не снесены, — жалуются горожане.
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Фото: donland.ru
— Бывший губернатор Голубев обещал нам помочь на региональном уровне и работать с нами так же, как с обманутыми дольщиками. Но так и не исполнил своих обещаний, — добавляют отчаявшиеся дольщики.

По словам депутата Натальи Оськиной, всего помощь требуется примерно двум тысячам человек. К сожалению, за то время, что вопрос не решался, у некоторых из них прошли сроки исковой давности.

Врио губернатора Юрия Слюсаря пригласили участвовать в круглом столе, соберутся представители различных структур, а также участники строительства.

— Хотелось бы реальной помощи по внесению данной категории граждан в реестры и изменения в Региональном законодательстве, что несложно сделать, имея желание и правовую основу, — считает Оськина.

Как не стать обманутыми дольщиками, читайте в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Дольщики#Депутат Оськина#Обманутые дольщики#Юрий Слюсарь#Врио губернатора
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