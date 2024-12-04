Очередь из сотен обманутых дольщиков выстроилась в Ростове к Юрию Слюсарю

Posted 4 декабря, 11:07
Published 4 декабря, 11:07
Modified 4 декабря, 11:16
Updated 4 декабря, 11:16
Ролик опубликовала депутат Гордумы Наталья Оськина на своей странице в соцстеях. На нем видно, как 3 декабря десятки людей пришли к зданию общественной приемной губернатора Ростовской области, несмотря на ветер и снег. Они подготовили все необходимые документы, чтобы разъяснить ситуацию, и письменные обращения за помощью.
Их история началась около десяти лет назад. Ростовчане хотели заключили договор на покупку жилья с застройщиками, заплатив часть денег сразу. Время шло, а дома так и не сдавали в эксплуатацию. В итоге люди остались и без денег, и без квартир.
— Мы — дольщики, строительство домов которых не попало под 214 федеральный закон об обманутых дольщиках. 10 лет мы стучимся в закрытые двери правительства. Нам обещают, но ничего не делают. Наши дома не построены и не снесены, — жалуются горожане.
— Бывший губернатор Голубев обещал нам помочь на региональном уровне и работать с нами так же, как с обманутыми дольщиками. Но так и не исполнил своих обещаний, — добавляют отчаявшиеся дольщики.
По словам депутата Натальи Оськиной, всего помощь требуется примерно двум тысячам человек. К сожалению, за то время, что вопрос не решался, у некоторых из них прошли сроки исковой давности.
Врио губернатора Юрия Слюсаря пригласили участвовать в круглом столе, соберутся представители различных структур, а также участники строительства.
— Хотелось бы реальной помощи по внесению данной категории граждан в реестры и изменения в Региональном законодательстве, что несложно сделать, имея желание и правовую основу, — считает Оськина.
Как не стать обманутыми дольщиками, читайте в материале RostovGazeta.