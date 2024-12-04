Оказание помощи семьям участников СВО в приоритете для ростовских волонтеров

Posted 4 декабря, 13:58
Published 4 декабря, 13:58
Modified 4 декабря, 14:00
Updated 4 декабря, 14:00
Такое количество молодежи в процентном соотношении к общей численности горожан составляет 25,9%. Ростовская молодежь учится в школах и лицеях, работает на городских предприятиях и занимается бизнесом.
Как отмечает заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова, многие из них, помимо личных повседневных занятий, принимают активное участие в развитие добровольчества и волонтерства.
— Одним из основных направлений молодежной политики в текущем 2024 году стало развитие добровольчества. За этот период в эту деятельность было вовлечено более 76 тысяч человек, что на 6 тысяч людей больше, чем годом ранее, — поясняет Елена Кожухова.
По ее словам, волонтерский корпус города Ростова-на-Дону принимает активное участие в реализации Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», а также различных городских и областных мероприятиях. Например, в рамках Всероссийского голосования по формированию городской комфортной среды 680 волонтеров отработали суммарно более 20 тысяч волонтерских часов, а дни городских субботников и древонасаждений более 500 волонтеров оказывали помощь в благоустройстве города.
— За весь период в адрес нашего Штаба поступило 2 238 заявок на оказание помощи семьям, и это говорит о многом. Если мы вспомним количество заявок в 2022-м и 2023 годах, то их общее количество составило всего 392. Тем не менее и тогда и сейчас, несмотря на увеличение количества заявок в несколько раз, все они были исполнены, — подчеркивает заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.
Елена Кожухова добавляет, что с начала проведения специальной военной операции, приоритетным направлением добровольчества в молодежной среде стало оказание помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан. Только с 30 января по 2 мая текущего года добровольцы волонтерского корпуса отработали более 10 000 волонтер-часов на территории военно-клинического госпиталя города Ростова-на-Дону.
Не забывают в городском отделе по делам молодежи и о патриотическом воспитании. За текущий год отдел по молодежной политике города организовал и провел более 50 гражданско-патриотических мероприятий, направленных на укрепление единства жителей города и укрепления духовно-нравственных скреп. В проведение мероприятий было вовлечено в общей сложности более 83 тысяч человек, которые также принимали участие в организации мастер-классов, лекций и кинопоказов.
— Для нас очень важно сохранять традиции и помнить подвиг наших предков. Поэтому каждый год, в преддверии Дня Победы мы проводим субботники. В этом году они проходили на 56 памятниках, с целью приведения их в надлежащее состояние. Кроме того, в этом году на базе ДГТУ, проходил студенческий военно-спортивный праздник «Поклонимся великим тем годам …», в котором приняли участие более пяти тысяч молодых людей. Добровольцы привлекаются к организации празднования Дня Победы в нашем городе. В прошлом году 300 волонтеров оказывали всяческую помощь в организации и обеспечении проведения на территории города празднования 9 мая, — говорит Елена Кожухова. — Также они принимали участие в организации празднования Дня России, Дня Памяти и Скорби, военно-спортивной игры «Рубеж», патриотического слета «Вместе за Правду», Дня государственного флага и других памятных дат.