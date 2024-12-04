Оказание помощи семьям участников СВО в приоритете для ростовских волонтеров

— Для нас очень важно сохранять традиции и помнить подвиг наших предков. Поэтому каждый год, в преддверии Дня Победы мы проводим субботники. В этом году они проходили на 56 памятниках, с целью приведения их в надлежащее состояние. Кроме того, в этом году на базе ДГТУ, проходил студенческий военно-спортивный праздник «Поклонимся великим тем годам …», в котором приняли участие более пяти тысяч молодых людей. Добровольцы привлекаются к организации празднования Дня Победы в нашем городе. В прошлом году 300 волонтеров оказывали всяческую помощь в организации и обеспечении проведения на территории города празднования 9 мая, — говорит Елена Кожухова. — Также они принимали участие в организации празднования Дня России, Дня Памяти и Скорби, военно-спортивной игры «Рубеж», патриотического слета «Вместе за Правду», Дня государственного флага и других памятных дат.