Почти 80 человек пропали в Ростовской области

Posted 4 декабря, 16:50
Published 4 декабря, 16:50
Modified 4 декабря, 16:52
Updated 4 декабря, 16:52
По данным организации за ноябрь 2024 года, волонтеры обработали 77 заявок на поиск пропавших людей в Ростовской области. Это на восемь обращений меньше по сравнению с октябрем этого года. Большинство исчезнувших удалось найти живыми — 41 человек.
К сожалению, еще трех человек нашли уже без признаков жизни. При этом восемь пропавших так и не удалось обнаружить. Родственники нашлись еще у 17 исчезнувших, личности установлены у двух людей.
Также в организацию поступали и не подтвержденные заявки. Всего их было шесть штук.
Ранее стало известно, что в Ростовской области не могут найти тело мужчины. Он выпал из лодки из-за пьяного друга. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.