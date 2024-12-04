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Posted 4 декабря, 16:50

Published 4 декабря, 16:50

Modified 4 декабря, 16:52

Updated 4 декабря, 16:52

Больше 75 человек пропали в Ростовской области в ноябре

Почти 80 человек пропали в Ростовской области

4 декабря 2024, 16:50
Фото: 1MI. Больше 75 человек пропали в Ростовской области в ноябре
За прошлый месяц в Ростовской области пропали без вести 77 человек, сообщает региональное подразделение «ЛизаАлерт».

По данным организации за ноябрь 2024 года, волонтеры обработали 77 заявок на поиск пропавших людей в Ростовской области. Это на восемь обращений меньше по сравнению с октябрем этого года. Большинство исчезнувших удалось найти живыми — 41 человек.

К сожалению, еще трех человек нашли уже без признаков жизни. При этом восемь пропавших так и не удалось обнаружить. Родственники нашлись еще у 17 исчезнувших, личности установлены у двух людей.

Отец ростовской студентки Анны Цомартовой сообщил о странностях ее исчезновения
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Также в организацию поступали и не подтвержденные заявки. Всего их было шесть штук.

Ранее стало известно, что в Ростовской области не могут найти тело мужчины. Он выпал из лодки из-за пьяного друга. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

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