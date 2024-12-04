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Posted 4 декабря, 08:02

Published 4 декабря, 08:02

Modified 4 декабря, 08:04

Updated 4 декабря, 08:04

Появились кадры пожара, при котором погибли трое мужчин в Ростове

Появились кадры пожара в Ростове, в котором погибли трое мужчин

Обновлено 4 декабря 2024, 08:04
Фото: rostovgazeta.ru. Появились кадры пожара, при котором погибли трое мужчин в Ростове
Читатели RostovGazeta поделились кадрами с места пожара в СТ «Мичуринец» в Ростове». Там спасатели обнаружили трупы троих мужчин, когда вошли в хозпостройку.

ЧП случилось ранним утром 4 декабря на улице Каскадной, 39. Около 06:00 мск загорелась хозпостройка. Она находилась на земельном участке рядом со строящимся домом. В считанные минуты пламя охватило все строение. Площадь пожара превысила 60 квадратных метров.

Очевидцы вызвали спасателей на место происшествия. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, туда направили 33 человека на 10 автоцистернах. Когда они потушили пожар и вошли внутрь, то обнаружили тела трех мужчин.

Появились кадры с места пожара в Ростовской области, где массово погибли рабочие
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— Пожарные машины часа два там еще стояли, потом приехали следователи, — рассказали RostovGazeta очевидцы.

Предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее стало известно о гибели мужчины, который пытался вынести скутер из горящего дома. Житель Каменска-Шахтинского отравился угарным газом.

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