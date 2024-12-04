Появились кадры пожара в Ростове, в котором погибли трое мужчин

Posted 4 декабря, 08:02
Published 4 декабря, 08:02
Modified 4 декабря, 08:04
Updated 4 декабря, 08:04
ЧП случилось ранним утром 4 декабря на улице Каскадной, 39. Около 06:00 мск загорелась хозпостройка. Она находилась на земельном участке рядом со строящимся домом. В считанные минуты пламя охватило все строение. Площадь пожара превысила 60 квадратных метров.
Очевидцы вызвали спасателей на место происшествия. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, туда направили 33 человека на 10 автоцистернах. Когда они потушили пожар и вошли внутрь, то обнаружили тела трех мужчин.
— Пожарные машины часа два там еще стояли, потом приехали следователи, — рассказали RostovGazeta очевидцы.
Предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее стало известно о гибели мужчины, который пытался вынести скутер из горящего дома. Житель Каменска-Шахтинского отравился угарным газом.