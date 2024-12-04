Прокуратура выясняет причины пожаров с пятью погибшими в Ростовской области

Напомним, что 4 декабря в 6 утра произошел пожар на Каскадной улице в Ростове-на-Дону. В результате возгорания хозяйственной постройки погибли трое мужчин. Второй пожар вспыхнул через полчаса в Новочеркасске. Сотрудники газодымозащитной службы вынесли из дома супругов, которые скончались.