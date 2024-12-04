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Posted 4 декабря, 11:53

Published 4 декабря, 11:53

Modified 4 декабря, 11:55

Updated 4 декабря, 11:55

Прокуратура выясняет причины пожаров с пятью погибшими в Ростовской области

Прокуратура выясняет причины пожаров с пятью погибшими в Ростовской области

4 декабря 2024, 11:53
Фото: Следком Ростовской области. Прокуратура выясняет причины пожаров с пятью погибшими в Ростовской области
Сотрудники прокуратуры Ростовской области организовали проверку причин пожаров в Ростове-на-Дону и Новошахтинске, в результате которых погибли пять человек. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Сейчас прокуратура проводит необходимые проверки. Выясняются причины и обстоятельства случившегося. Следственные органы проверяют установленные факты под контролем прокуратуры.

Напомним, что 4 декабря в 6 утра произошел пожар на Каскадной улице в Ростове-на-Дону. В результате возгорания хозяйственной постройки погибли трое мужчин. Второй пожар вспыхнул через полчаса в Новочеркасске. Сотрудники газодымозащитной службы вынесли из дома супругов, которые скончались.

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Ранее в одном из частных домов донской столицы произошла утечка газа, из-за которой пришлось госпитализировать пожилую женщину и ее внучку. К счастью, их удалось спасти.

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#Светлана Саранча#Общество#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Пожар#Последние новости Ростова на сегодня#Инцидент#Происшествия
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