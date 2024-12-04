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Posted 4 декабря, 05:25

Published 4 декабря, 05:25

Modified 4 декабря, 05:27

Updated 4 декабря, 05:27

«Пролетели над головой»: жители Ростовской области сообщили, как пережили атаку БПЛА

«Пролетели над головой»: жители Ростовской области сообщили, как пережили атаку БПЛА

4 декабря 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney. «Пролетели над головой»: жители Ростовской области сообщили, как пережили атаку БПЛА
В Ростовской области ранним утром 4 декабря силами ПВО сбили дюжину беспилотников. Как местные жители пережили воздушную атаку, они рассказали в комментариях в telegram-канале врио губернатора Юрия Слюсаря.

Оказалось, многие слышали грохот, когда уничтожали БПЛА.

— Под Таганрогом шарашило так, что можно и без будильника было проснуться, — поделились люди.
— В хуторе Веселом (Родионово-Несветайский район) прям над головой БПЛА пролетели, — рассказал еще один местный житель.
Утром в районе Таганрога перехватили 12 беспилотников
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— В Новошахтинске тоже работало, но не утром, а ночью, — добавил третий.

Всего известно о 12 дронах, перехваченных в районе Таганрога. По словам Юрия Слюсаря, дежурные системы ПВО продолжают работать.

— Слышим, как наши ребята работают, — пишут под постом врио губернатора в комментариях. — Спасибо.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Новошахтинск#ПВО#Telegram#Беспилотники#Дроны#Юрий Слюсарь
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