«Пролетели над головой»: жители Ростовской области сообщили, как пережили атаку БПЛА

Posted 4 декабря, 05:25
Published 4 декабря, 05:25
Modified 4 декабря, 05:27
Updated 4 декабря, 05:27
Оказалось, многие слышали грохот, когда уничтожали БПЛА.
— Под Таганрогом шарашило так, что можно и без будильника было проснуться, — поделились люди.
— В хуторе Веселом (Родионово-Несветайский район) прям над головой БПЛА пролетели, — рассказал еще один местный житель.
— В Новошахтинске тоже работало, но не утром, а ночью, — добавил третий.
Всего известно о 12 дронах, перехваченных в районе Таганрога. По словам Юрия Слюсаря, дежурные системы ПВО продолжают работать.
— Слышим, как наши ребята работают, — пишут под постом врио губернатора в комментариях. — Спасибо.