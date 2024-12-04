Пять человек погибли в пожарах в Ростовской области утром 4 декабря

Еще один пожар вспыхнул через полчаса в Новошахтинске в частном доме на улице 9 Мая. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, крыша здания была полностью охвачена огнем. В ходе пожара группа газодымозащитной службы вынесла из дома мужчину и женщину. Однако медики уже не смогли им помочь и констатировали смерть.