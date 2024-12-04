Пять человек погибли в пожарах в Ростовской области утром 4 декабря

Posted 4 декабря, 08:01
Published 4 декабря, 08:01
Modified 4 декабря, 08:03
Updated 4 декабря, 08:03
4 декабря в 6 утра на участке со строящимся домом по адресу Каскадная, 39 вспыхнула хозяйственная постройка. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. Для борьбы с огнем привлекли более трех десятков сотрудников МЧС на 10 машинах. Площадь возгорания составила 66 квадратных метров. В процессе тушения пожара были найдены тела трех мужчин.
Еще один пожар вспыхнул через полчаса в Новошахтинске в частном доме на улице 9 Мая. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, крыша здания была полностью охвачена огнем. В ходе пожара группа газодымозащитной службы вынесла из дома мужчину и женщину. Однако медики уже не смогли им помочь и констатировали смерть.
Обстоятельства обоих пожаров выясняются.
Ранее стало известно о мужчине, который пытался вынести из горящего дома скутер, но в результате отравился угарным газом. Инцидент произошел в Каменске.