Река Дон обмелеет в Ростовской области в ближайшие сутки

Posted 4 декабря, 10:47
Published 4 декабря, 10:47
Modified 4 декабря, 10:49
Updated 4 декабря, 10:49
По данным экспертов, обмелеет участок устья в границах от Аксая до Азова. Там ожидаются низкие уровни воды — в пределах и даже ниже неблагоприятных отметок.
Аналогичная ситуация наблюдалась и накануне днем. За прошедшие сутки на этом отрезке был уровень воды в пределах неблагоприятных отметок. Возможно, причиной стал сильный ветер. Его скорость достигает 14 метров в секунду (или 50 километров в час).
В октябре, когда из-за штормового ветра выдуло воду в реке Дон, грузовое судно село на мель в Азовском районе.