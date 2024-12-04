Река Дон обмелеет в Ростовской области в ближайшие сутки

Аналогичная ситуация наблюдалась и накануне днем. За прошедшие сутки на этом отрезке был уровень воды в пределах неблагоприятных отметок. Возможно, причиной стал сильный ветер. Его скорость достигает 14 метров в секунду (или 50 километров в час).