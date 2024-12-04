rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 10:47

Published 4 декабря, 10:47

Modified 4 декабря, 10:49

Updated 4 декабря, 10:49

Устье реки Дон обмелеет в Ростовской области в ближайшие сутки

Река Дон обмелеет в Ростовской области в ближайшие сутки

4 декабря 2024, 10:47
Фото: rostovgazeta.ru. Устье реки Дон обмелеет в Ростовской области в ближайшие сутки
В Ростовской области уровень воды понизится в реке Дон в период с 4 по 6 декабря. Подробнее о гидрологическом явлении сообщают в Северо-Кавказском УГМС.

По данным экспертов, обмелеет участок устья в границах от Аксая до Азова. Там ожидаются низкие уровни воды — в пределах и даже ниже неблагоприятных отметок.

Река Дон затопила порт в Азове 4 ноября
Узнать подробнее

Аналогичная ситуация наблюдалась и накануне днем. За прошедшие сутки на этом отрезке был уровень воды в пределах неблагоприятных отметок. Возможно, причиной стал сильный ветер. Его скорость достигает 14 метров в секунду (или 50 километров в час).

В октябре, когда из-за штормового ветра выдуло воду в реке Дон, грузовое судно село на мель в Азовском районе.

Читайте также:
Штормовой ветер выдует воду из реки Дон в Ростовской областиИтоги недели: на Дону уволился губернатор, а его преемника накормили маминым борщомИтоги дня: в Ростовской области пережили шторм и ждут отставок вслед за губернатором
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Аксай#Шторм#Ветер#Вода#Река Дон#Неблагоприятные отметки#Северо-Кавказское УГМС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика