Росгвардия Ростовской области потратит на униформу 30 млн рублей

Posted 4 декабря, 14:12
Published 4 декабря, 14:12
Modified 4 декабря, 14:14
Updated 4 декабря, 14:14
ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ростовской области ищет поставщика форменного обмундирования сотрудникам спецслужбы. Предприятие составило внушительный список необходимых предметов гардероба: зимние шапки-ушанки и фуражки из овчины, два вида утепленных курток — с поясом и удлиненные. Также нужны три разновидности летних повседневных костюмов — с поясом, без пояса и с юбкой, зимние ботинки с высокими берцами, зимние полусапоги женские, резиновые сапоги с металлическим подноском и многое другое.
Все товары должны быть поставлены в течение 160 дней с момента заключения контракта. На партию нового обмундирования выделят 29,8 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что на содержание Западной хорды Минтранс Ростовской области потратит семь миллионов рублей.