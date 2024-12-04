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Posted 4 декабря, 14:12

Published 4 декабря, 14:12

Modified 4 декабря, 14:14

Updated 4 декабря, 14:14

Росгвардия Ростовской области потратит на униформу 30 млн рублей

Росгвардия Ростовской области потратит на униформу 30 млн рублей

4 декабря 2024, 14:12
Фото: 1MI. Росгвардия Ростовской области потратит на униформу 30 млн рублей
Предприятие «Охрана» Росгвардии по Ростовской области закупит новое обмундирование. Обновление униформы обойдется почти в 30 миллионов рублей. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ростовской области ищет поставщика форменного обмундирования сотрудникам спецслужбы. Предприятие составило внушительный список необходимых предметов гардероба: зимние шапки-ушанки и фуражки из овчины, два вида утепленных курток — с поясом и удлиненные. Также нужны три разновидности летних повседневных костюмов — с поясом, без пояса и с юбкой, зимние ботинки с высокими берцами, зимние полусапоги женские, резиновые сапоги с металлическим подноском и многое другое.

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Все товары должны быть поставлены в течение 160 дней с момента заключения контракта. На партию нового обмундирования выделят 29,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что на содержание Западной хорды Минтранс Ростовской области потратит семь миллионов рублей.

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