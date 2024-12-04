Росгвардия Ростовской области потратит на униформу 30 млн рублей

ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ростовской области ищет поставщика форменного обмундирования сотрудникам спецслужбы. Предприятие составило внушительный список необходимых предметов гардероба: зимние шапки-ушанки и фуражки из овчины, два вида утепленных курток — с поясом и удлиненные. Также нужны три разновидности летних повседневных костюмов — с поясом, без пояса и с юбкой, зимние ботинки с высокими берцами, зимние полусапоги женские, резиновые сапоги с металлическим подноском и многое другое.