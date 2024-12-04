Росстат сообщил о росте цен на бензин в Ростове в декабре. Сколько стоит топливо?

Posted 4 декабря, 18:38
Published 4 декабря, 18:38
Modified 4 декабря, 18:40
Updated 4 декабря, 18:40
Согласно данным еженедельного мониторинга цен, средняя стоимость бензина в Ростовской области поднялась на 23 копейки — до 61,15 рубля. Литр горючего марки АИ-92 продают в среднем за 55,02 рубля. Это на 22 копейки больше по сравнению с предпоследней неделей ноября.
Если говорить о бензине АИ-95, то его средняя стоимость также увеличилась. За прошедшую неделю прирост составил 21 копейку — 61,21 рубля. Топливо АИ-98 разливают в среднем за 77,45 рубля, что на 32 копейки дороже предыдущей цены.
Дизельное топливо подорожало на 23 копейки, и его средняя цена составила 64,65 рубля.
Отметим, что в среднем по ЮФО автомобильное топливо в рознице стоит 62,18 рубля, АИ-92 — 55,46 рубля, АИ-95 — 61,97 рубля, АИ-98 и выше — 81,14 рубля, а дизтопливо — 66,26 рубля.
Ранее RostovGazeta рассказала, что арендодатели в Ростове-на-Дону подняли цены для квартирантов на треть.