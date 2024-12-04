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Posted 4 декабря, 18:38

Published 4 декабря, 18:38

Modified 4 декабря, 18:40

Updated 4 декабря, 18:40

Росстат назвал обновленные цены на бензин в Ростовской области

Росстат сообщил о росте цен на бензин в Ростове в декабре. Сколько стоит топливо?

4 декабря 2024, 18:38
Фото: 1MI. Росстат назвал обновленные цены на бензин в Ростовской области

Росстат назвал обновленные цены на бензин в Ростовской области

За неделю в Ростовской области все марки автомобильного бензина выросли в цене. Динамику средней цены на топливо показал Росстат.

Согласно данным еженедельного мониторинга цен, средняя стоимость бензина в Ростовской области поднялась на 23 копейки — до 61,15 рубля. Литр горючего марки АИ-92 продают в среднем за 55,02 рубля. Это на 22 копейки больше по сравнению с предпоследней неделей ноября.

Если говорить о бензине АИ-95, то его средняя стоимость также увеличилась. За прошедшую неделю прирост составил 21 копейку — 61,21 рубля. Топливо АИ-98 разливают в среднем за 77,45 рубля, что на 32 копейки дороже предыдущей цены.

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Дизельное топливо подорожало на 23 копейки, и его средняя цена составила 64,65 рубля.

Отметим, что в среднем по ЮФО автомобильное топливо в рознице стоит 62,18 рубля, АИ-92 — 55,46 рубля, АИ-95 — 61,97 рубля, АИ-98 и выше — 81,14 рубля, а дизтопливо — 66,26 рубля.

Ранее RostovGazeta рассказала, что арендодатели в Ростове-на-Дону подняли цены для квартирантов на треть.

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