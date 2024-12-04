Росстат сообщил о росте цен на бензин в Ростове в декабре. Сколько стоит топливо?

Согласно данным еженедельного мониторинга цен, средняя стоимость бензина в Ростовской области поднялась на 23 копейки — до 61,15 рубля. Литр горючего марки АИ-92 продают в среднем за 55,02 рубля. Это на 22 копейки больше по сравнению с предпоследней неделей ноября.