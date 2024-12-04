«Ростелеком» определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2024 года по 29 февраля 2025 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам для детей в цифровой среде.