Ростовскую область накрыло снегопадом 4 декабря

Видео появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». Можно увидеть, что все деревья стоят в снегу. Обочина дороги тоже припорошена. Единственное место, где осадки быстро тают — проезжая часть. Колеса машин моментально давят снежинки, едва те успевают коснуться асфальта.