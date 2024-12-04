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Posted 4 декабря, 09:06

Published 4 декабря, 09:06

Modified 4 декабря, 09:08

Updated 4 декабря, 09:08

Зимняя сказка: Ростовскую область накрыло снегопадом 4 декабря

Ростовскую область накрыло снегопадом 4 декабря

4 декабря 2024, 09:06
Фото: Видео то канал «Это Ростов Новости». rostovgazeta.ru. Зимняя сказка: Ростовскую область накрыло снегопадом 4 декабря
В 100 километрах от Ростова снег заметает дороги и населенные пункты. Кадры зимней погоды автомобилисты опубликовали в соцсетях.

Видео появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». Можно увидеть, что все деревья стоят в снегу. Обочина дороги тоже припорошена. Единственное место, где осадки быстро тают — проезжая часть. Колеса машин моментально давят снежинки, едва те успевают коснуться асфальта.

— По дороге к Красному Сулину и Гуково, — уточнили в комментариях очевидцы место, где пошел долгожданный снег.
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Жителям остальных районов остается пока только завидовать.

— Как хочется настоящей зимы с морозом, а не эту грязь и слякоть, — пишут в ответ подписчики telegram-канала.

Ранее RostovGazeta рассказала, какую погоду ждать ростовчанам и жителям области на Новый год 2025.

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