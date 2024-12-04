Ростовскую область накрыло снегопадом 4 декабря

Posted 4 декабря, 09:06
Published 4 декабря, 09:06
Modified 4 декабря, 09:08
Updated 4 декабря, 09:08
Видео появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». Можно увидеть, что все деревья стоят в снегу. Обочина дороги тоже припорошена. Единственное место, где осадки быстро тают — проезжая часть. Колеса машин моментально давят снежинки, едва те успевают коснуться асфальта.
— По дороге к Красному Сулину и Гуково, — уточнили в комментариях очевидцы место, где пошел долгожданный снег.
Жителям остальных районов остается пока только завидовать.
— Как хочется настоящей зимы с морозом, а не эту грязь и слякоть, — пишут в ответ подписчики telegram-канала.
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