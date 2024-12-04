Сборная ДГТУ по киберспорту стала чемпионом Национальной студенческой лиги

— В прошлом сезоне нам не удалось забрать кубок, но в этот раз мы все же привезем его и звание чемпионов в родной ДГТУ. Чувствуем исключительно положительные эмоции, но все же понимаем, что показали неидеальную игру. Этот финал — очередная возможность выявить точки роста для нашей команды и понять, куда нам идти дальше, — поделился Никита.