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Posted 4 декабря, 06:16

Published 4 декабря, 06:16

Modified 4 декабря, 06:18

Updated 4 декабря, 06:18

Сборная ДГТУ по киберспорту стала чемпионом Национальной студенческой лиги

Сборная ДГТУ по киберспорту стала чемпионом Национальной студенческой лиги

4 декабря 2024, 06:16
Фото: ДГТУ.
Первый состав сборной ДГТУ по Counter-Strike 2 успешно выступил на Всероссийских студенческих соревнованиях по киберспорту и привез в Ростов золотую медаль.

Финальный этап первого сезона Национальной студенческой лиги киберспорта — по Counter-Strike 2 и Dota 2, организованный ФКС России проходил на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 27 по 30 ноября.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, университет не только поощряет различные активности студентов, но и активно поддерживает их, уделяя особое внимание киберспорту.

— В вузе создан Центр развития компьютерного спорта, он оснащен всей необходимой современной техникой. Donstu Esports — наша профессиональная киберспортивная и фиджитал команда, она прошла путь от участия в студенческих соревнованиях до уверенных выступлений не только на федеральной, но и на международной арене, — пояснил ректор ДГТУ.

В основном этапе соревнований студенты опорного вуза нашего региона заняли второе место, набрав 17 очков. Они провели семь матчей, в пяти из которых победили, а в двух сыграли вничью. Такие результаты позволили команде Donstu Esports квалифицироваться в очный финальный этап соревнований.

Полуфинал стартовал 27 ноября. В нем киберспортсмены Donstu Esports выиграли у соперников из Сибирского федерального университета (Красноярск) со счетом 2:0 и прошли в финал турнира, где 30 ноября сыграли со спортсменами из Уфимского университета науки и технологий.

В финальной игре студенты ДГТУ показали себя уверенно и победили команду УУНиТ со счетом 2:0, став чемпионами первого сезона Национальной студенческой лиги киберспорта.

Никита s7xWn Сазонов, капитан сборной ДГТУ по Counter-Strike 2 говорит, что ребята очень долго шли к этой цели.

Фото: ДГТУ

— В прошлом сезоне нам не удалось забрать кубок, но в этот раз мы все же привезем его и звание чемпионов в родной ДГТУ. Чувствуем исключительно положительные эмоции, но все же понимаем, что показали неидеальную игру. Этот финал — очередная возможность выявить точки роста для нашей команды и понять, куда нам идти дальше, — поделился Никита.

В апреле этого года команда ДГТУ Donstu Esports уже принимала участие в пилотном сезоне НСЛК по Counter-Strike 2. Ребята сыграли в финале и по итогам турнира заняли второе место, которое и стало отправной точкой для участия в основном этапе первого сезона соревнований.

Добавим, что за последний год команда выступала на Играх Будущего 2024, где попала в пятерку сильнейших коллективов, стала двукратным чемпионом России по фиджитал-спорту и вице-чемпионом страны по киберспорту.

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