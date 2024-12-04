Сборная ДГТУ по киберспорту стала чемпионом Национальной студенческой лиги

Posted 4 декабря, 06:16
Published 4 декабря, 06:16
Modified 4 декабря, 06:18
Updated 4 декабря, 06:18
Финальный этап первого сезона Национальной студенческой лиги киберспорта — по Counter-Strike 2 и Dota 2, организованный ФКС России проходил на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 27 по 30 ноября.
По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, университет не только поощряет различные активности студентов, но и активно поддерживает их, уделяя особое внимание киберспорту.
— В вузе создан Центр развития компьютерного спорта, он оснащен всей необходимой современной техникой. Donstu Esports — наша профессиональная киберспортивная и фиджитал команда, она прошла путь от участия в студенческих соревнованиях до уверенных выступлений не только на федеральной, но и на международной арене, — пояснил ректор ДГТУ.
В основном этапе соревнований студенты опорного вуза нашего региона заняли второе место, набрав 17 очков. Они провели семь матчей, в пяти из которых победили, а в двух сыграли вничью. Такие результаты позволили команде Donstu Esports квалифицироваться в очный финальный этап соревнований.
Полуфинал стартовал 27 ноября. В нем киберспортсмены Donstu Esports выиграли у соперников из Сибирского федерального университета (Красноярск) со счетом 2:0 и прошли в финал турнира, где 30 ноября сыграли со спортсменами из Уфимского университета науки и технологий.
В финальной игре студенты ДГТУ показали себя уверенно и победили команду УУНиТ со счетом 2:0, став чемпионами первого сезона Национальной студенческой лиги киберспорта.
Никита s7xWn Сазонов, капитан сборной ДГТУ по Counter-Strike 2 говорит, что ребята очень долго шли к этой цели.
— В прошлом сезоне нам не удалось забрать кубок, но в этот раз мы все же привезем его и звание чемпионов в родной ДГТУ. Чувствуем исключительно положительные эмоции, но все же понимаем, что показали неидеальную игру. Этот финал — очередная возможность выявить точки роста для нашей команды и понять, куда нам идти дальше, — поделился Никита.
В апреле этого года команда ДГТУ Donstu Esports уже принимала участие в пилотном сезоне НСЛК по Counter-Strike 2. Ребята сыграли в финале и по итогам турнира заняли второе место, которое и стало отправной точкой для участия в основном этапе первого сезона соревнований.
Добавим, что за последний год команда выступала на Играх Будущего 2024, где попала в пятерку сильнейших коллективов, стала двукратным чемпионом России по фиджитал-спорту и вице-чемпионом страны по киберспорту.