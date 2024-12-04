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Posted 4 декабря, 17:35

Published 4 декабря, 17:35

Modified 4 декабря, 17:38

Updated 4 декабря, 17:38

Сергей Лавров в шутку спросил о производстве танков у «Ростсельмаша»

Сергей Лавров спросил у Ростсельмаша, где танки

4 декабря 2024, 17:35
Фото: Правительство Ростовской области. Сергей Лавров в шутку спросил о производстве танков у «Ростсельмаша»

Сергей Лавров в шутку спросил о производстве танков на Ростсельмаше

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про производство танков компании Ростсельмаш, пишет РИА «Новости».

Сергей Лавров посетил презентацию экономического потенциала Ростовской области в Москве. Врио губернатора Юрий Слюсарь поприветствовал министра и рассказал ему о возможностях региона по расширению международного сотрудничества. Там Лаврову показали стенды местного бренда одежды и регионального аэропорта, также он посмотрел презентацию Ростсельмаша и попробовал кофе ростовского производства.

Во время доклада о потенциале производителя сельскохозяйственной техники Ростсельмаш Лавров шутя спросил: «А танки где?». На этому ему ответили, что это исключительно гражданское производство. Министр только посмеялся и пошел дальше осматривать выставку.

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До этого RostovGazeta изучила старую стратегию развития Ростовской области. И сравнила, каким должен был быть донской регион, и каким он стал на самом деле.

Ранее стало известно, что в Ростовской области запустили завод по производству медикаментов.

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