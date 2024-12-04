Сергей Лавров спросил у Ростсельмаша, где танки

Posted 4 декабря, 17:35
Published 4 декабря, 17:35
Modified 4 декабря, 17:38
Updated 4 декабря, 17:38
Сергей Лавров посетил презентацию экономического потенциала Ростовской области в Москве. Врио губернатора Юрий Слюсарь поприветствовал министра и рассказал ему о возможностях региона по расширению международного сотрудничества. Там Лаврову показали стенды местного бренда одежды и регионального аэропорта, также он посмотрел презентацию Ростсельмаша и попробовал кофе ростовского производства.
Во время доклада о потенциале производителя сельскохозяйственной техники Ростсельмаш Лавров шутя спросил: «А танки где?». На этому ему ответили, что это исключительно гражданское производство. Министр только посмеялся и пошел дальше осматривать выставку.
До этого RostovGazeta изучила старую стратегию развития Ростовской области. И сравнила, каким должен был быть донской регион, и каким он стал на самом деле.
Ранее стало известно, что в Ростовской области запустили завод по производству медикаментов.