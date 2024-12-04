«Сколько стоит это убожество!»: ростовчан шокировало новогоднее убранство Аллеи Роз

В Ростове жители назвали позорищем новогоднее убранство Аллеи Роз у парка Плевен

Ростов-на-Дону постепенно украшают к Новому году. Праздничная иллюминация появилась и Аллеи Роз в парке Плевен на Западном, однако не все жители города оценили убранство. Комментарии появились в социальных сетях под постом со снимками из парка.

Жители города сравнили роскошное убранство к праздникам соседнего Краснодара, подаренного местным меценатом Сергеем Галицким, и скромную иллюминацию, появившуюся у парка Плевен в Ростове на Западном. Сравнение, ожидаемо, оказалось не в пользу донской столицы. Люди оказались разочарованы тем, как выглядят немногочисленные фонари на кронах деревьев и иллюминация на заборе и калитке на входе в парк. «Мдэ, лучше бы и не украшали», «Советский район прямо кринж какой-то. Причем, чем ближе к администрации, тем красивее», «Только вчера там был, везде почти темно», «Сколько стоит это убожество?» — возмутились жители города. Новогодние базары заработали в Ростове с 1 декабря. Почем продают елки в 2024 году? Узнать подробнее Многие вспомнили прошлогоднюю елку, которую Ксения Собчак назвала самой депрессивной в России. Фото: тг-канал «Ростов-Главный» «Зато после ёлки в прошлом году о нас узнала вся Россия. Надо и в этом году отличиться! Если и ёлку такую же поставят, о нас узнает весь мир!», «Мы ещё от прошлогодней ёлки не отошли, а тут Аллея Роз, праздник удался», — написали комментаторы. Кто-то встал на защиту властей, напомнив о том, что сейчас не время тратить средства на лишнее новогоднее убранство: «Так сперва все кричали что не надо тратить деньги на украшения, а пустить их на другие первоочередные цели, что сейчас не так?» Нашелся житель, который сообщил, что совершенно неважно, как украшают город к праздникам: «Всё равно Ростов лучше», — заявил он. Добавим, что информации о том, кто занимался украшением Аллеи Роз и парка Плевен к Новому году, не поступало. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей мессенджеров и социальных сетей. Напомним, что в августе жители Западного в Ростове-на-Дону оказались возмущены действиями частной организации, которая варварски спилила ветки у ели, растущей у парка Плевен. Это оказалась та самая «депрессивная елка Собчак».