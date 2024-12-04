«Сколько стоит это убожество!»: ростовчан шокировало новогоднее убранство Аллеи Роз

Posted 4 декабря, 19:19
Published 4 декабря, 19:19
Modified 4 декабря, 19:25
Updated 4 декабря, 19:25
Жители города сравнили роскошное убранство к праздникам соседнего Краснодара, подаренного местным меценатом Сергеем Галицким, и скромную иллюминацию, появившуюся у парка Плевен в Ростове на Западном. Сравнение, ожидаемо, оказалось не в пользу донской столицы.
Люди оказались разочарованы тем, как выглядят немногочисленные фонари на кронах деревьев и иллюминация на заборе и калитке на входе в парк.
«Мдэ, лучше бы и не украшали», «Советский район прямо кринж какой-то. Причем, чем ближе к администрации, тем красивее», «Только вчера там был, везде почти темно», «Сколько стоит это убожество?» — возмутились жители города.
«Зато после ёлки в прошлом году о нас узнала вся Россия. Надо и в этом году отличиться! Если и ёлку такую же поставят, о нас узнает весь мир!», «Мы ещё от прошлогодней ёлки не отошли, а тут Аллея Роз, праздник удался», — написали комментаторы.
Кто-то встал на защиту властей, напомнив о том, что сейчас не время тратить средства на лишнее новогоднее убранство:
«Так сперва все кричали что не надо тратить деньги на украшения, а пустить их на другие первоочередные цели, что сейчас не так?»
Нашелся житель, который сообщил, что совершенно неважно, как украшают город к праздникам: «Всё равно Ростов лучше», — заявил он.
Добавим, что информации о том, кто занимался украшением Аллеи Роз и парка Плевен к Новому году, не поступало. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей мессенджеров и социальных сетей.
Напомним, что в августе жители Западного в Ростове-на-Дону оказались возмущены действиями частной организации, которая варварски спилила ветки у ели, растущей у парка Плевен. Это оказалась та самая «депрессивная елка Собчак».