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Posted 4 декабря, 14:26

Published 4 декабря, 14:26

Modified 4 декабря, 14:28

Updated 4 декабря, 14:28

Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков в Ростовской области

Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков в Ростовской области

4 декабря 2024, 14:26
Фото: 1MI. Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков в Ростовской области
Врио губернатора Юрий Слюсарь подписал указ, продлевающий запрет на использование пиротехники еще на год. Информация опубликована на сайте правительства региона.

Согласно указу, с 4 декабря 2024 года организации и жители Ростовской области не смогут использовать пиротехнические изделия. Ограничение будет действовать до 1 декабря 2025 года включительно.

Однако, стоит отметить, что запрет не распространяется на бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки.

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Напомним, что прошлый запрет бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева перестал действовать 1 декабря. Уже на следующий день жители донской столицы начали выходить во дворы и запускать салюты.

Ранее стало известно, что каждый четвертый житель Ростова-на-Дону боится фейерверков из-за атак беспилотников.

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