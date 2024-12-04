Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков в Ростовской области

Posted 4 декабря, 14:26
Published 4 декабря, 14:26
Modified 4 декабря, 14:28
Updated 4 декабря, 14:28
Согласно указу, с 4 декабря 2024 года организации и жители Ростовской области не смогут использовать пиротехнические изделия. Ограничение будет действовать до 1 декабря 2025 года включительно.
Однако, стоит отметить, что запрет не распространяется на бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки.
Напомним, что прошлый запрет бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева перестал действовать 1 декабря. Уже на следующий день жители донской столицы начали выходить во дворы и запускать салюты.
Ранее стало известно, что каждый четвертый житель Ростова-на-Дону боится фейерверков из-за атак беспилотников.