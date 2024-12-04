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Posted 4 декабря, 13:24

Published 4 декабря, 13:24

Modified 4 декабря, 13:24

Updated 4 декабря, 13:24

Стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла до 145 тысяч рублей

Стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла до 145 тысяч рублей

4 декабря 2024, 13:24
Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash. Стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла до 145 тысяч рублей
В ноябре в Ростове выросли цены на первичное жилье, а количество предложений в новостройках увеличилось. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Недвижимость».

По данным сервиса, в Ростове-на-Дону средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в ноябре в среднем составила 145 тысяч рублей. По сравнению с октябрем она выросла на 0,9%. При этом количество доступных предложений в новостройках увеличилось на 0,8%.

Средняя стоимость квартиры в Ростове-на-Дону достигла 6 миллионов рублей, а её площадь составляет 39,8 квадратных метров. Рост цен на квадратный метр в ноябре колебался от 0,3% до 0,9%.

«Девелоперы выводят на рынок новые объекты малой площади — студии и однушки — квартиры с более высокой средней стоимостью квадрата, что влияет на небольшое повышение цен на первичном рынке в ноябре. Также на рост медианной цены в некоторых мегаполисах влияет вывод на рынок новых объектов классов бизнес и элит. Кроме того, рост средней стоимости квадратного метра в городах-миллионниках находится на уровне примерно соответствующем месячной инфляции. Поэтому изменения на первичном рынке, которые мы наблюдали в ноябре довольно закономерны и продиктованы не переходом к росту цен, а динамичными изменениями в структуре предложения», — считает коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

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Ранее стало известно, что арендодатели в Ростове подняли цены для квартирантов больше, чем на треть. Так, в ноябре жилье сдавали примерно за 35 тысяч рублей в месяц. Также увеличилось число сдаваемого жилья увеличилось. Эксперты считают, что это произошло из-за «вторички», которую передумали продавать. Однако, несмотря на обилие выбора жилья, его все равно не хватает. Спрос на аренду значительно превышает предложение.

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