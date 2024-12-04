Стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла до 145 тысяч рублей

«Девелоперы выводят на рынок новые объекты малой площади — студии и однушки — квартиры с более высокой средней стоимостью квадрата, что влияет на небольшое повышение цен на первичном рынке в ноябре. Также на рост медианной цены в некоторых мегаполисах влияет вывод на рынок новых объектов классов бизнес и элит. Кроме того, рост средней стоимости квадратного метра в городах-миллионниках находится на уровне примерно соответствующем месячной инфляции. Поэтому изменения на первичном рынке, которые мы наблюдали в ноябре довольно закономерны и продиктованы не переходом к росту цен, а динамичными изменениями в структуре предложения», — считает коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.