Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело о теракте на Крымском мосту

Posted 4 декабря, 11:50
Published 4 декабря, 11:50
Modified 4 декабря, 11:52
Updated 4 декабря, 11:52
По данным следствия, Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян [прим.ред.: внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга] обвиняются в организации террористического акта, а также в хранении взрывчатых веществ. Двоих из группы обвиняют также в контрабанде взрывных устройств.
Сотрудники украинских служб организовали группу для того, чтобы совершить теракт. Они изготовили взрывное устройство, которое было замаскировано и доставлено на Крымский мост с помощью водителя грузовика, который не знал о намерениях группы. 8 октября 2022 года устройство сработало. Погибли водитель и четыре человека, которые находились в машине рядом.
Дело направлено в Южный окружной военный суд. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее двух жителей Украины осудили за шпионаж. Ростовский областной суд вынес приговор украинцам, которые выявляли место расположения российской техники и военнослужащих, а затем с помощью мессенджеров передавали сведения заказчикам. Теперь их ждет 15 лет исправительной колонии.