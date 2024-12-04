Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело о теракте на Крымском мосту

Сотрудники украинских служб организовали группу для того, чтобы совершить теракт. Они изготовили взрывное устройство, которое было замаскировано и доставлено на Крымский мост с помощью водителя грузовика, который не знал о намерениях группы. 8 октября 2022 года устройство сработало. Погибли водитель и четыре человека, которые находились в машине рядом.