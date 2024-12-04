Упавший дорожный каток спровоцировал огромные пробки на Северном в Ростове

Posted 4 декабря, 06:46
Published 4 декабря, 06:46
Modified 4 декабря, 06:48
Updated 4 декабря, 06:48
По данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии на кольце с улицей Вавилова парализовало движение по проспекту Королева. В комментариях автомобилисты сообщают о причинах затора. По их словам, там упал дорожный каток, который перевозила фура.
Автомобилисты стоят в рядах от проспекта Космонавтов до Вавилова. Общая протяженность составляет около трех километров. Чтобы проехать это расстояние, потребуется порядка 40 минут — за это же время путь можно пройти пешком.
Если проехать по проспекту Космонавтов и свернуть через Волкова на Борко, а оттуда через Радиаторный переулок вырулить на Вавилова, можно сэкономить 10 минут — на дорогу уйдет меньше получаса.
Примерно такой же по величине затор наблюдается на улице Немировича-Данченко (от улицы Ларина до 56-й Армии), проспекте Михаила Нагибина (от ТРЦ «Горизонт» до Нансена). Небольшие пробки наблюдаются на Нариманова и Орбитальной.
Ранее пробка образовалась на Западном шоссе под Ростовом из-за полыхающей фуры.