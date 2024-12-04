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Posted 4 декабря, 06:46

Published 4 декабря, 06:46

Modified 4 декабря, 06:48

Updated 4 декабря, 06:48

Северный встал в огромную пробку утром 4 декабря в Ростове

Упавший дорожный каток спровоцировал огромные пробки на Северном в Ростове

4 декабря 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney. Северный встал в огромную пробку утром 4 декабря в Ростове
В Ростове на Северном образовались огромные пробки утром 4 декабря. RostovGazeta узнала, где самые крупные заторы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии на кольце с улицей Вавилова парализовало движение по проспекту Королева. В комментариях автомобилисты сообщают о причинах затора. По их словам, там упал дорожный каток, который перевозила фура.

Автомобилисты стоят в рядах от проспекта Космонавтов до Вавилова. Общая протяженность составляет около трех километров. Чтобы проехать это расстояние, потребуется порядка 40 минут — за это же время путь можно пройти пешком.

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Фото: Яндекс. Карты

Если проехать по проспекту Космонавтов и свернуть через Волкова на Борко, а оттуда через Радиаторный переулок вырулить на Вавилова, можно сэкономить 10 минут — на дорогу уйдет меньше получаса.

Примерно такой же по величине затор наблюдается на улице Немировича-Данченко (от улицы Ларина до 56-й Армии), проспекте Михаила Нагибина (от ТРЦ «Горизонт» до Нансена). Небольшие пробки наблюдаются на Нариманова и Орбитальной.

Ранее пробка образовалась на Западном шоссе под Ростовом из-за полыхающей фуры.

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