Управление по молодежной политике Ростова подводит итоги работы

— В рамках акции «Очистим наши улицы» за текущий год усилиями добровольцев было уничтожено более 430 надписей на зданиях, содержащих рекламу запрещенных веществ. В День борьбы с наркотиками, который проходит 26 июня, Управление по молодежной политике совместно с общественной организацией нашего города проводит акцию «Маршрут здоровья». Кроме того, управление по делам молодежи, совместно с НКО участвует в рейдах по выявлению незаконной продажи безрецептурных лекарств в аптечных пунктах несовершеннолетним. В этом году мы приняли участие в проверке 103-х аптек, и ни одна не была уличена в нарушениях. Тогда как в прошлом году из 75 проверенных аптек 5 нарушали законодательство, — поясняет Елена Кожухова.