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Posted 4 декабря, 14:28

Published 4 декабря, 14:28

Modified 4 декабря, 14:30

Updated 4 декабря, 14:30

Управление по молодежной политике Ростова подводит итоги работы

Управление по молодежной политике Ростова подводит итоги работы

4 декабря 2024, 14:28
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
О том, как сегодня обстоят дела в сфере молодежной политики и с какими результатами к концу года подошли городские структуры по делам молодежи, корреспондент RostovGazeta узнал у заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой.

Одной из важнейших задач, которые стоят перед городом, является профилактика правонарушений в молодежной среде. По словам Елены Кожуховой, только за текущий год со студентами города на эту тему было проведено 46 информационно-профилактических встреч, на которых количество слушателей превысило 10 тысяч человек. Для понимания, в прошлом году таких встреч было 30.

— Для того, чтобы в молодежной среде нашего города различных правонарушений стало меньше, мы организуем множество мероприятий. Одно из них — Фестиваль команд КВН на Кубке главы Администрации города Ростова-на-Дону. Обычно он проходит в рамках празднования Дня города. Также организуем городской фестиваль молодёжных субкультур «Экстрим-стихия», где ребята соревнуются в таких дисциплинах, как BMX, скейтборд и самокат, — говорит Елена Кожухова.

Фестиваль команд КВН на Кубке главы Администрации города Ростова-на-ДонуФестиваль команд КВН на Кубке главы Администрации города Ростова-на-Дону
Фестиваль команд КВН на Кубке главы Администрации города Ростова-на-ДонуФестиваль команд КВН на Кубке главы Администрации города Ростова-на-Дону
Фестиваль команд КВН на Кубке главы Администрации города Ростова-на-ДонуФестиваль команд КВН на Кубке главы Администрации города Ростова-на-Дону
Фестиваль команд КВН на Кубке главы Администрации города Ростова-на-Дону. Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам поясняет, что в целях профилактики социальных антиобщественных явлений в молодежной среде, совместно с Управлением рекламы города, ежегодно размещается более 100 информационных плакатов на билл-бордах и сити-бордах. Кроме того, в работу в этом направлении включаются и добровольцы.

— В рамках акции «Очистим наши улицы» за текущий год усилиями добровольцев было уничтожено более 430 надписей на зданиях, содержащих рекламу запрещенных веществ. В День борьбы с наркотиками, который проходит 26 июня, Управление по молодежной политике совместно с общественной организацией нашего города проводит акцию «Маршрут здоровья». Кроме того, управление по делам молодежи, совместно с НКО участвует в рейдах по выявлению незаконной продажи безрецептурных лекарств в аптечных пунктах несовершеннолетним. В этом году мы приняли участие в проверке 103-х аптек, и ни одна не была уличена в нарушениях. Тогда как в прошлом году из 75 проверенных аптек 5 нарушали законодательство, — поясняет Елена Кожухова.

«Тогда как в прошлом году из 75 проверенных аптек 5 нарушали законодательство,» — поясняет Елена Кожухова.«Тогда как в прошлом году из 75 проверенных аптек 5 нарушали законодательство,» — поясняет Елена Кожухова.
«Тогда как в прошлом году из 75 проверенных аптек 5 нарушали законодательство,» — поясняет Елена Кожухова.. Фото: 1MI

Помогают бороться с антиобщественными явлениями в молодежной среде и вовлечение молодых людей в научную и предпринимательскую деятельность. Для этого проводится Форум высшего и профессионального образования, а также городская молодежная научно-практическая конференция «Молодежная инициатива — 2024», где количество участников достигает 500 человек. Одним из крупнейших мероприятий, проводимых городским управлением по делам молодежи, стал форум программных разработчиков и механиков «Хакатон», вовлекающий более 1 000 человек ежегодно. А для развития молодежного предпринимательства среди учебных учреждений проводится Форум деловой молодежи и городской конкурс «Молодой предприниматель Ростова».

Не остается без поддержки и талантливая молодежь нашего города. Как отмечает Елена Кожухова, для этих целей город проводит различные молодежные конкурсы. Причем в 2024 году их общий призовой фонд был увеличен с 1 354,3 до 2 180 тыс. руб.

В начале следующего, 2025 года, в донской столице откроется первый молодежный многофункциональный центр (ММЦ). По мнению заместителя главы Администрации города по социальным вопросам, он будет способствовать созданию доступного пространства для развития надпрофессиональных навыков и компетенций в молодежной среде. Кроме того, инфраструктура центра позволит создать пространство, доступное для жителей от 14 до 35 лет, а также реализовать массу мероприятий по различным направлениям молодежной политики нашего города.

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