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Posted 4 декабря, 05:13

Published 4 декабря, 05:13

Modified 4 декабря, 05:15

Updated 4 декабря, 05:15

ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками 4 декабря

Утром в районе Таганрога перехватили 12 беспилотников

4 декабря 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney. ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками 4 декабря
Ранним утром 4 декабря в Ростовской области перехватили 12 беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам врио губернатора, дроны сбили в районе Таганрога. Чтобы подавить их и уничтожить, использовали средства радиоэлектронной борьбы.

— Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается, — отметил Юрий Слюсарь.
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В комментариях жители Ростовской области добавили и другие места, где по их мнению, слышно было работу ПВО.

— В Зерноградском районе тоже слышали, — пишут подписчики.
— В Новошахтинске ночью было, — добавляют другие.

Ранее обломки сбитого беспилотника попали на территорию детсада Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#ПВО#Беспилотники#Радиоэлектронная борьба#Юрий Слюсарь
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