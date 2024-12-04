Утром в районе Таганрога перехватили 12 беспилотников

Posted 4 декабря, 05:13
Published 4 декабря, 05:13
Modified 4 декабря, 05:15
Updated 4 декабря, 05:15
По словам врио губернатора, дроны сбили в районе Таганрога. Чтобы подавить их и уничтожить, использовали средства радиоэлектронной борьбы.
— Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается, — отметил Юрий Слюсарь.
В комментариях жители Ростовской области добавили и другие места, где по их мнению, слышно было работу ПВО.
— В Зерноградском районе тоже слышали, — пишут подписчики.
— В Новошахтинске ночью было, — добавляют другие.
Ранее обломки сбитого беспилотника попали на территорию детсада Ростовской области.