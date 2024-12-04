В ГД не поддержали инициативу о введении уроков ПДД в школьную программу

Как пишет «Ридус», Лантратова выразила несогласие с инициативой. Она подчеркнула, что в учебном плане школ достаточно полно представлены правила дорожного движения и отметила, что вопросы безопасности на дороге изучаются как в начальной, так и в старшей школе. Кроме того, в учебные заведения приходят сотрудники дорожной полиции, благодаря чему ученики получают необходимые знания о том, как вести себя на дороге.