rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 18:07

Published 4 декабря, 18:07

Modified 4 декабря, 18:09

Updated 4 декабря, 18:09

В ГД не поддержали инициативу о введении уроков ПДД в школьную программу

4 декабря 2024, 18:07
Яна Лантратова, первый зампредседателя Комитета Государственной думы по просвещению, высказалась относительно инициативы о введении в школьную программу Правил дорожного движения.

Как пишет «Ридус», Лантратова выразила несогласие с инициативой. Она подчеркнула, что в учебном плане школ достаточно полно представлены правила дорожного движения и отметила, что вопросы безопасности на дороге изучаются как в начальной, так и в старшей школе. Кроме того, в учебные заведения приходят сотрудники дорожной полиции, благодаря чему ученики получают необходимые знания о том, как вести себя на дороге.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика