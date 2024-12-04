В Минобороны сообщили, что за беспилотники сбили в Ростовской области

По информации ведомства, все 12 БПЛА были самолетного типа. Такие же военные обнаружили и в других регионах страны. Например, в Брянской области сбили шесть дронов, в Краснодарском крае — пять, а в Белгородской и Рязанской — по четыре. Меньше всего беспилотников зафиксировали в Астраханской и Калужской областях (по одному), а так же в Курской (два беспилотника).