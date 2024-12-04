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Posted 4 декабря, 05:59

Published 4 декабря, 05:59

Modified 4 декабря, 06:01

Updated 4 декабря, 06:01

В Минобороны сообщили, какие именно беспилотники сбили в Ростовской области

В Минобороны сообщили, что за беспилотники сбили в Ростовской области

4 декабря 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney. В Минобороны сообщили, какие именно беспилотники сбили в Ростовской области
В Ростовской области ранним утром 4 декабря перехватили 12 дронов. В Министерстве обороны России уточнили, какого типа беспилотники уничтожили на Дону.

По информации ведомства, все 12 БПЛА были самолетного типа. Такие же военные обнаружили и в других регионах страны. Например, в Брянской области сбили шесть дронов, в Краснодарском крае — пять, а в Белгородской и Рязанской — по четыре. Меньше всего беспилотников зафиксировали в Астраханской и Калужской областях (по одному), а так же в Курской (два беспилотника).

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По данным на 07:30 мск, в России уничтожили 35 беспилотников.

В Ростовской области сообщали о сбитых дронах в районе Таганрога. Однако грохот слышали и в других городах и районах: Новошахтинске, Зерноградском и других.

— Весь Матвеево-Курганский район пролетели над головами, — пишут в соцсетях местные жители.
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