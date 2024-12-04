В Минобороны сообщили, что за беспилотники сбили в Ростовской области

Posted 4 декабря, 05:59
Published 4 декабря, 05:59
Modified 4 декабря, 06:01
Updated 4 декабря, 06:01
По информации ведомства, все 12 БПЛА были самолетного типа. Такие же военные обнаружили и в других регионах страны. Например, в Брянской области сбили шесть дронов, в Краснодарском крае — пять, а в Белгородской и Рязанской — по четыре. Меньше всего беспилотников зафиксировали в Астраханской и Калужской областях (по одному), а так же в Курской (два беспилотника).
По данным на 07:30 мск, в России уничтожили 35 беспилотников.
В Ростовской области сообщали о сбитых дронах в районе Таганрога. Однако грохот слышали и в других городах и районах: Новошахтинске, Зерноградском и других.
— Весь Матвеево-Курганский район пролетели над головами, — пишут в соцсетях местные жители.