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Posted 4 декабря, 16:55

Published 4 декабря, 16:55

Modified 4 декабря, 16:57

Updated 4 декабря, 16:57

В Ростове-на-Дону увеличат зарплату работникам муниципальных учреждений

В Ростове-на-Дону увеличат зарплату работникам муниципальных учреждений

4 декабря 2024, 16:55
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове-на-Дону увеличат зарплату работникам муниципальных учреждений
Администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановление об увеличении зарплат сотрудников муниципальных учреждений. Документ размещен на сайте городской управы.

Глава горадминистрации Алексей Логвиненко подписал постановление, которое вносит изменения в документ об увеличении заработной платы работников муниципальных учреждений. Теперь индексация доходов будет происходить не в 1,045 раза, а в 1,051 раза.

Добавим, что контролировать выполнение постановления будет замглавы администрации — начальник Муниципального казначейства Ростова Татьяна Асатрян.

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Ранее стало известно, что средняя предлагаемая зарплата в Ростовской области достигла 73,4 тысячи рублей. Однако у некоторых специалистов доходы стали еще выше. Подробнее о том, кому в регионе платят больше всех в материале RostovGazeta.

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