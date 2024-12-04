В Ростове-на-Дону увеличат зарплату работникам муниципальных учреждений

Posted 4 декабря, 16:55
Published 4 декабря, 16:55
Modified 4 декабря, 16:57
Updated 4 декабря, 16:57
Глава горадминистрации Алексей Логвиненко подписал постановление, которое вносит изменения в документ об увеличении заработной платы работников муниципальных учреждений. Теперь индексация доходов будет происходить не в 1,045 раза, а в 1,051 раза.
Добавим, что контролировать выполнение постановления будет замглавы администрации — начальник Муниципального казначейства Ростова Татьяна Асатрян.
Ранее стало известно, что средняя предлагаемая зарплата в Ростовской области достигла 73,4 тысячи рублей. Однако у некоторых специалистов доходы стали еще выше. Подробнее о том, кому в регионе платят больше всех в материале RostovGazeta.