В Ростове осудили налогового экс-инспектора за разглашение тайны

А уже в октябре 2023 года фигурант и еще несколько людей получили от представителя коммерческой организации 10 миллионов рублей, которые нужно было передать сотрудникам налоговых органов, чтобы те закрыли глаза на нарушения деятельности компании и снизили сумму недоимки по налогам и сборам. Однако часть этих средств злоумышленники планировали похитить и поделить между собой.