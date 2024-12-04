В Ростове осудили налогового экс-инспектора за разглашение тайны

Posted 4 декабря, 17:41
Published 4 декабря, 17:41
Modified 4 декабря, 17:43
Updated 4 декабря, 17:43
Известно, что 36-летниий ростовчанин был государственным налоговым инспектором. В 2022 году он незаконно передал своему знакомому сведения об имуществе коммерческой организации.
А уже в октябре 2023 года фигурант и еще несколько людей получили от представителя коммерческой организации 10 миллионов рублей, которые нужно было передать сотрудникам налоговых органов, чтобы те закрыли глаза на нарушения деятельности компании и снизили сумму недоимки по налогам и сборам. Однако часть этих средств злоумышленники планировали похитить и поделить между собой.
Советский районный суд Ростова признал бывшего налогового инспектора виновным по части 2 статьи 183, части 4 статьи 291.1, части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его приговорили к четырем годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в течение пяти лет он не может занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Ранее двух жителей Украины осудили за шпионаж в Ростове-на-Дону.