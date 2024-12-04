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Posted 4 декабря, 17:41

Published 4 декабря, 17:41

Modified 4 декабря, 17:43

Updated 4 декабря, 17:43

В Ростове осудили налогового экс-инспектора за разглашение тайны

В Ростове осудили налогового экс-инспектора за разглашение тайны

4 декабря 2024, 17:41
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове осудили налогового экс-инспектора за разглашение тайны
Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему налоговому инспектору за посредничество во взяточничестве, разглашение налоговой тайны и покушение на мошенничество, сообщает прокуратура Ростовской области.

Известно, что 36-летниий ростовчанин был государственным налоговым инспектором. В 2022 году он незаконно передал своему знакомому сведения об имуществе коммерческой организации.

А уже в октябре 2023 года фигурант и еще несколько людей получили от представителя коммерческой организации 10 миллионов рублей, которые нужно было передать сотрудникам налоговых органов, чтобы те закрыли глаза на нарушения деятельности компании и снизили сумму недоимки по налогам и сборам. Однако часть этих средств злоумышленники планировали похитить и поделить между собой.

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Советский районный суд Ростова признал бывшего налогового инспектора виновным по части 2 статьи 183, части 4 статьи 291.1, части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его приговорили к четырем годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в течение пяти лет он не может занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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